Amazfit Helio Ring實測｜早前Amazfit推出全新的智能指環Helio Ring，標榜一隻小小指環可以24小時監控個人健康數據，而且就連睡眠質素數據都可以完全掌握。在過去3個星期中，記者一直24/7全天候佩戴Helio Ring，無論是日常工作、健身運動還是睡眠時都未曾摘下，這款輕薄時尚的指環真的無時無刻監測著自身健康。



輕盈纖薄卻功能強大

拿到Helio Ring的第一感覺就是 - 太輕了！這款由鈦合金打造的指環，厚度僅2.6mm，重量更輕到3.65g，比一枚硬幣還要輕巧。即使長時間佩戴，記者也完全感受不到有任何負擔。但這並不意味著它缺乏功能，相反，Helio Ring配備了多項先進的生理指標感測器，包括PPG生物辨識感應器、6軸加速度計、溫度感應器和皮膚電活動（EDA）感測器等，可全面追蹤記者的心率、血氧飽和度、壓力水平等數據。

Amazfit Helio Ring戴上手工作、休息及運動佩戴舒適。

睡眠質素一目了然

對記者來說，Helio Ring最實用的功能莫過於它卓越的睡眠監測能力。每天早晨醒來，記者都會打開Zepp app查看昨晚的睡眠報告 - 入睡時間、淺睡時間、深睡時間、REM睡眠時長等一目了然。更重要的是，Helio Ring還會根據記者的睡眠質素給出一個「準備度」分數，讓記者清楚知道自己今日的身心狀態如何，是否適合進行高強度的訓練。有了這些數據和建議，記者可以根據實際情況調整作息和運動強度，防止訓練而受傷。

可以在app內看到自己的健康指數，包括睡眠品質。

個性化建議幫助提升表現

除了睡眠監測，Helio Ring通過Zepp app能提供更多個性化的健康建議。比如，它會根據記者的心率變化情況，提示何時需要多休息;又或者會根據壓力水平，給出適合的運動時間建議，幫助記者更好地調理狀態。最令記者驚喜的是，Helio Ring甚至可以評估記者的運動能力，例如最大攝氧量（VO2 max）、訓練負荷等指標，並預測記者在不同距離的比賽成績。這些數據對於記者常運動的人來說，無疑是非常寶貴的參考。

亦會為用家評分，以及作出一些建議。

續航力相信亦都是不少用家關心的問題，記者連續使用多年，每日平均只消耗大約20%電量左右，就算用足5日都沒有問題。另外，就算充電速都十分快，每日早上只需要起床後，放在充電座上充電，刷牙及煮早餐後，便發現指環就已經充滿電量，幾乎日日這樣使用都沒有問題。

利用充電座就可以為指戒快速充電

與Amazfit手錶無縫對接

記者同時也是Amazfit T-Rex的用家，Helio Ring最大的亮點之一，就是它能與手錶無縫對接，共享健康數據。通過Zepp應用程式，記者可以將手錶和指環收集到的指標統一管理，由人工智能系統進行分析和融合，最終獲得更加準確一致的健康狀況報告。這不僅讓記者可以根據場景自由選擇佩戴設備，也解決了之前因設備不同而出現數據不一致的問題。

Amazfit Helio Ring與市面上其他大品牌的智能健康指環比較下，性價比甚高。

Amazfit Helio Ring已經在門市及網店開始發售，定價為$2,298，論功能、性價比而言，比起其他同級的智能指環更為抵玩，值得大家考慮。