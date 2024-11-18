HUAWEI早前推出的HUAWEI WATCH Ultimate綠野傳奇版和HUAWEI WATCH GT 5 Pro均新增高爾夫球場模式功能，為球友帶來嶄新的智慧體驗。其中，HUAWEI WATCH Ultimate綠野傳奇版更是全面升級高爾夫球場模式，提供10大實用功能，幫助愛好者在果嶺上挥桿自如。



HUAWEI WATCH Ultimate綠野傳奇版的高爾夫球場模式包括：揮桿練習、高精度高爾夫球場地圖、坡度補償距離、精準測距、果嶺指向及風速風向顯示、智能選桿推薦、上一桿擊球距離記錄、果嶺坡度熱力圖、電子計分卡及完整計分報告，以及專屬高爾夫球主題錶盤。各項功能皆能有效幫助球友在果嶺上發揮最佳水準。

HUAWEI WATCH Ultimate／GT 5 Pro新增對應高爾夫球模式

此外，HUAWEI WATCH Ultimate綠野傳奇版更支援升級戶外探險模式，新增離線地圖功能，即使在無信號覆蓋的偏遠區域也能協助用家識別地形、規劃路線和分配補給，為愛好者帶來更獨特的探索體驗。全新的非晶鋯合金材質和高強度藍寶石玻璃鏡面，令手錶更加堅固耐用，同時亦不失奢華品質。搭載 10 ATM 防水等級和 100 米潛水能力，並可提供長達14天的超長續航能力，不論陸地或水上，用家都可盡情探索大自然未知領域。

HUAWEI WATCH Ultimate／GT 5 Pro 功能上大躍進

除了HUAWEI WATCH Ultimate系列，華為另一款頂級智能手錶HUAWEI WATCH GT 5 Pro同樣新增了高爾夫球場模式功能。華為WATCH GT 5 Pro雖然沒有WATCH Ultimate系列的10大專項高爾夫球功能，但仍可讓用家在球場上發揮所長，包括提供高精度高爾夫球場地圖、坡度補償距離、果嶺指向及風速風向等應用。此外，WATCH GT 5 Pro亦支援分路段導航、偏離路線警示及錶冠控制縮放地圖等專業越野跑功能，適合愛好探索戶外運動的用家。

手錶更會較新手高球手如何正確握杆

HUAWEI WATCH GT 5 Pro高球功能亦非常不侷

在設計上，HUAWEI WATCH GT 5 Pro以簡約時尚的46mm錶殼搭配多款精緻錶帶，如鈦金屬錶帶、陶瓷錶帶等，不論正裝或運動場合均能完美搭配。同時， WATCH GT 5 Pro更支援長達14天的超長續航，即使開啟常亮錶盤模式，續航力亦可達5天，生活和運動中隨時隨地享用智能手錶的便利。

還有新手的揮杆評分系統

記者早前就前往愉景灣高爾夫球場實試HUAWEI WATCH Ultimate，雖然記者只是「高球初哥」，但WATCH Ultimate仍有不少貼心功能協助，就如握杆手法以及選杆建議，對於新手玩家而言非常有用。而且手錶會即時取得天氣、風向資料，為用家提供更好的瞄準方向。另外，它可以在屏幕上看到整個球場的資訊，加上坡度補償功能，為打手協助制定更好規劃擊球策略。打果嶺後，利用果嶺坡度熱力圖，可以更易判斷進攻果嶺的方向。最後它更可以自動生成完整的電子計分報告，就好像真的一位球僮跟身協助計分。加上錶內有多達全球15000個以上球場資料，對於喜歡打高球的用家，無疑是非常值得入手的智能手錶。

最實用的果嶺地型分析功能

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HUAWEI WATCH Ultimate 綠野傳奇配色 售價：$7,999。

HUAWEI WATCH GT 5 Pro 42mm 售價：$2999（冰川白 – 氟橡膠錶帶）／46mm 售價：$2499（曜石黑 – 氟橡膠錶帶）