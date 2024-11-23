Mercedes-Benz 推出全新 EQS 450+ 電動旗艦房車，全面提升駕駛體驗。新車無論在外觀、內裝和動力表現上都有全面提升，尤其是它擁有高達800公里續航，堪稱旗艦之作。



外觀設計方面，新 EQS 450+ 保留其優雅的流線型造型，但加入了更多運動化元素。車頭採用全新 Electric Art 系列的鬼面罩設計，配合鍍鉻飾邊，整體更顯銳利動感。最吸睛的是引擎蓋上直立的 Mercedes-Benz 標誌，展現出堅毅的姿態。尾部的銳利LED尾燈組也增添了不少科技感。

Mercedes-Benz EQS 450+正式抵港

內裝方面，EQS 450+ 同樣注重質感與奢華。全新配置長達141cm闊的 MBUX Hyperscreen 超大型液晶顯示屏，橫跨整個儀表板，整合了中控螢幕、全景資訊螢幕及副駕駛螢幕，創造出無縫的駕駛體驗。 B柱出風口更飾有鍍鉻裝飾，散發出濃厚的高級感。

可選配的 Executive 座椅更是重點所在。這些後座椅背可調至最多38度，提供更寬敞的空間和卓越的乘坐享受。椅墊長度也延長了50mm，令乘客能夠更舒適地伸直雙腿。更有氣壓式調節座椅深度功能，方便個人化調整。前座乘客座椅還能從後方電動調整，進一步提升後座乘坐空間。

長達141cm闊的 MBUX Hyperscreen 超大型液晶顯示屏

值得一提的是，EQS 450+ 標配了Rear Seat Comfort Package Plus後座舒適套裝升級版，包括座椅加熱、通風功能，以及獨立的肩頸位置加溫設計，讓後座乘客能夠全方位享受豪華舒適。

在動力表現方面，EQS 450+ 也有很大的提升。電池容量由原先的108.4 kWh增加至118 kWh，使續航里程最高達839公里，超越了800km的標準。皆因電池技術上的突破性進展。新的電池系統採用了更高能量密度的電池單元，配合優化的電機設計，不但提升了續航里程，同時提升了充電效率。搭配車載的快充系統，最高可支援200kW快充，可在短時間內快速補充電量。

此外，EQS 450+ 還標配了靜音性出眾的電動尾門，一觸即開。整體來說，新車無論是在外觀、內裝還是動力表現上，都有了全面的提升，車迷們不要錯過。

Mercedes-Benz EQS 450+車價：$1,477,500起