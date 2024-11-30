Mercedes-AMG GT 63 Coupé／CLE 53開篷跑車抵港，兩台高性能豪華兼備｜Mercedes-Benz正式將AMG GT 63 Coupé／CLE 53開篷跑車帶來香港，而且更在11月29日至12月1日在九龍啟德郵輪碼頭隆重舉行了The Ultimate So AMG Experience車展，讓各位VIP車迷們可以近距離接觸新車！



Mercedes-Benz於11月29日至12月1日在九龍啟德郵輪碼頭隆重舉行了The Ultimate So AMG Experience車展，向各位車迷展示了8款旗艦級Mercedes-AMG高性能車型，其中最矚目的要數全新登場的AMG GT 63 4MATIC+ Coupé和CLE 53 4MATIC+ 開篷跑車。同場更提供了專業車手指導下的實際試駕體驗，讓VIP們親身感受AMG所帶來的震撼駕馭樂趣。

Mercedes-AMG GT 63 Coupé正式抵港

Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé

全新Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé無疑展現了該品牌在性能與舒適性上的完美平衡。這款頂尖跑車標準配備強勁的AMG Performance 4MATIC+全輪驅動系統、主動式空氣動力學設計和主動後軸轉向系統，為駕駛者帶來卓越的操控體驗。同時，它的2+2寬敞座艙佈局和大容量行李箱空間，更提升了日常使用的實用性。

Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé

車身造型方面，全新AMG GT 63 4MATIC+ Coupé延續了AMG家族跑車特有的設計語彙，包括長軸距、陡斜擋風玻璃和寬大輪拱等元素，營造出緊湊有力的側面視角。內飾則採用了Mercedes-Benz最新的「超類比」設計理念，將類比和數碼元素巧妙融合，營造出更加奢華感十足的車艙環境。科技配置方面，這款跑車堪稱是Mercedes品牌旗艦。它搭載了11.9吋直立式MBUX多媒體觸控螢幕、可選配的抬頭顯示器和64色氣氛燈等，為車迷提供了直觀便捷的控制介面。此外，車型還擁有AMG專屬的性能數據和輪胎角度等詳細資訊顯示功能，滿足了發燒友們的需求。

在重量控制方面，全新AMG GT 63 4MATIC+ Coupé採用了鋁、鋼、鎂和碳纖維複合材料的智能組合車身設計，實現了最高剛性同時大幅降低重量。此外，主動式空氣動力學設計有效平衡了升力和阻力，進一步提高了整體車身性能。另外同時提供了多種Nappa真皮和MICROCUT超細纖維的座椅組合，並可選配座椅按摩功能等奢華配置。AMG高性能方向盤則以Nappa真皮或超細纖維包覆，並配有換檔撥片供手動操控。

Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+開篷跑車

另一款Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+開篷跑車，同樣展現了AMG品牌在性能和駕馭樂趣上的超凡實力。它搭載了經過升級的3.0升直列六缸雙渦輪增壓引擎，最大馬力高達449匹，峰值扭力更可達600Nm(在短暫的超增壓模式下)。配備AMG SPEEDSHIFT TCT九前速波箱及完全可變的AMG Performance 4MATIC+四輪驅動系統，為車迷帶來出色的加速性能和敏捷操控感受。在車身設計方面，新CLE 53 4MATIC+擁有寬闊隆起的前後輪拱，加上銳利醒目的A形鬼面罩設計和全LED頭燈，展現出強勁動感。此外，還可選配AMG風格套裝，進一步強化跑車元素。

Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+開篷跑車

車艙內部則採用12.3吋數位儀表和11.9吋立式中控屏的數碼化佈局，搭配動態氣氛燈和AMG高性能座椅，奢華的乘坐體驗。還配備了AIRCAP自動擋風系統和AIRSCARF頸部暖氣系統，使全天候敞篷駕駛更加愜意。在操控表現上，新CLE 53 4MATIC+同樣搭載了AMG RIDE CONTROL懸掛系統和後軸轉向系統，在各種路況下提供出色的靈活性和轉向中性度。此外，它還擁有5種AMG DYNAMIC SELECT駕駛模式，可滿足不同駕駛習慣的需求。