BMW M3／M4全新登陸香港｜作為BMW旗下最具代表性M系車款向來是車壇中最受矚目的焦點。早前，5款全新BMW M系車型正式登陸香港，包括BMW M3 Sedan Manual、M3 Competition M xDrive Sedan、M3 Competition M xDrive Touring，以及M4 Competition M xDrive Coupé和M4 Competition M xDrive Convertible。徹底繼承了BMW M的賽車血統，為熱愛駕馭快感的車迷帶來非凡的極致駕控體驗。



匠心打造的BMW M3車系延續了品牌在性能跑車上的傳奇地位。新一代M3 Sedan Manual、M3 Competition M xDrive Sedan和M3 Competition M xDrive Touring融合了經典跑車狂熱與舒適日常的完美平衡。搭載3.0升直六缸M TwinPower Turbo雙渦輪增壓引擎，最大馬力高達480ps至530ps不等，擁有澎湃的動力表現。此外，全新車型採用M Compound Brake高性能制動系統，搭載前六活塞卡鉗及後單活塞浮動卡鉗，能確保出色的減速性能，即使面對激烈的賽道挑戰也能從容應付。

BMW M3／M4全新登陸香港

BMW M3／M4全新登陸香港

同時，全新登陸的BMW M4 Competition M xDrive Coupé及M4 Competition M xDrive Convertible更是突破性能新高度。全新車型擁有更強勁的動力表現，最大馬力530ps，搭配8速自動波箱，0-100km/h加速更是可以在3.5秒內完成。而在外觀設計上，新M4系列融合了BMW獨有的M家族基因，散發出更強烈的運動氣魄。全新的頭燈及尾燈設計，搭配M專屬的鍛造輪圈和內飾，為車主帶來更極致的駕馭快感與科技體驗。

除了強大的性能，BMW M系列新車型在智能科技配備上也非常厲害。M3及M4車型均搭載最新BMW Operating System 8.5，為車迷帶來更加人性化的人機交互體驗。同時，車型還配備有先進的主動安全輔助系統，在為駕駛者帶來極致動感的同時，也能確保行車的安全可靠性。

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而這5款最新BMW M3及M4車系已在BMW荃灣陳列室展出，非常值得各位車迷前來一睹真容。