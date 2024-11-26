Honda FREED e:HEV 新版正式抵港｜簡約時尚＋先進混能系統更省油

Honda FREED 一直擁有出色的駕乘體驗和實用空間在市場上而享負盛名。來至年尾，Honda終於在香港推出全新FREED e:HEV，以獨特的「Smile: Just Right Mover」設計理念，為每位駕乘者締造更加安心舒適的行車體驗。FREED e:HEV在優化外觀設計、採用先進的e:HEV混能技術，以及提升空間機能等方面，無疑將令車迷刮目相看。



Honda FREED 一直以來擁有十分不錯的駕乘體驗和實用空間見稱，深受車迷歡迎。Honda最近推出全新 FREED e:HEV，繼承前代優勢，以「Smile : Just Right Mover」為設計理念，為車迷們帶來更安心舒適的駕乘體驗。全新 FREED e:HEV 憑藉其嶄新的外觀設計、先進的混能科技和寬敞的空間舉措，無疑將令車迷耳目一新。

Honda FREED e:HEV 新版正式抵港

Honda FREED e:HEV 新版正式抵港

Honda FREED e:HEV 新版正式抵港

FREED e:HEV 以簡約線條和富質感設計為特色，營造出自信大方的外觀形象。前端採用尖銳的頭燈和大膽的前鬼面罩設計，令車頭展現出果敢個性；車側則以頭燈作延伸至車尾的水平線條，呈現出平坦精煉的側視效果。不論是在城市街頭或是出現在任何場合，全新 FREED e:HEV都能融入環境之中，成為最佳代步夥伴。

車廂內籠與以往一樣夠晒大

第二排空間亦算不錯

車身平台夠低，老人家小朋友上落都很輕易。

摺起第三排，尾廂空間十分大。

內籠方面，FREED e:HEV 同樣展現出簡潔大方的設計風格。車廂內飾採用精心挑選天鵝絨般柔軟包裹，營造出舒適的家的感覺。同時配備易打理的「FABTECT」防水纖維及合成皮革，觸感溫和並防污，讓車主無需擔心污漬問題。7吋電子儀表板則重點顯示駕駛所需信息，務求能夠快速閱讀和理解，減輕駕駛負擔。

第2及第3排座椅結構輕巧亦乘座舒適。翻起後座椅與地台接近垂直，最大限度地減少了對尾廂空間的影響；而兩邊後排座椅之間的距離更為寬闊，相比上代增加了約160mm，提升方便程度。此外，新車的第3排座椅摺疊後位置比上代低了90mm，可以能夠以舒適姿勢輕鬆調節。

可將第二排摺起，令收納空間更大。

全新 FREED e:HEV首度採用Honda獨有的e:HEV雙電機混合動力系統，完美融合了汽油引擎和電動機的優勢。搭載1.5公升16氣閥 Atkinson循環引擎，配合AC同步電機，可輸出最大功率122ps 馬力及253Nm扭力，提供爽快有力的動力表現。而且系統能因應行駛狀況而切換3種不同動力模式，包括純電 EV 模式、混合動力模式及引擎模式，令駕駛更輕鬆自在。

Honda獨有的e:HEV雙電機混合動力系統

同時，全新 FREED e:HEV擁有同級最低的綜合油耗表現，達26.5km/L (按WLTC標準計算)。這得益於新一代油電混合技術的優秀表現，熱效率比前代提升超過40%，不論是在市區或郊外行駛，都能兼顧動力和油耗效率。此外，全新 FREED e:HEV搭載Honda SENSING安全系統，包括前方碰撞預防警示、車道偏離抑制等多項智能輔助功能，為駕駛者提供更安心可靠的行車保障。無論是新手還是熟練駕駛，都能享受出色的駕馭樂趣。

官方指現時仍有少量預訂名額，以及預計明年初交付（將會是 2025 年新車），定價為 $269,880，以年青7人家庭車而言，相當抵玩。有興趣的車迷，可以上官網預約後，前往showroom近距離預覽。