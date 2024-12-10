華為三摺手機Mate XT難救摺機低需求市況｜專家等這品牌扭轉局面｜華為在9月推出令人驚艷的三摺手機「HUAWEI Mate XT 非凡大師」，定價破23,999人民幣仍被瘋搶，供不應求有傳炒價曾高開18萬元！但近日有外國調查報告指出，Mate XT 短線高人氣並未挽救到摺屏手機市場整體銷量不似預期的實況。



近年手機科技集中於AI人工智能相關的軟體提升；在硬件外觀上，似乎只有巨型鏡頭、摺疊屏幕兩個元素是比較吸引及有話題性。不過根據市場調查公司 Counterpoint Research 的2024年第3季摺屏智能手機銷量報告，竟然比2023年同期下降了1%。當中增長最多的是小米（+185％）、moto（+164％）、Honor（+121%）。以 HUAWEI Mate XT 贏盡網上熱度的華為增長卻只有23%，兩個原因是三摺機產能不算高、定價又非常貴，雖然網上熱度十足，但其實總銷售額不如外界預期般好。甚至有數據指出，摺疊手機屏幕面板的出貨量在2024年第三季出貨量亦有所減少，預計2025年摺屏機的重要性及需求有可能持續下滑，廠商對其前景持保守而不樂觀態度。

Counterpoint Research 圖片

三星摺屏手機質量好、有名牌效應，更有出色的AI功能，Galaxy Z Flip 6 在韓國及歐洲市場仍保持高需求。但受到中國廠款式相似價錢更平的摺機對撼，在美國及中國市場增長也沒想像中好，整體出貨量更比上代 Galaxy Z Flip 5 有些微下跌。

整體出貨量更比上代 Galaxy Z Flip 5 減少了 10%

2025摺機減潮｜2026等iPhone救市？

有傳摺屏手機因開發成本高、定價貴利潤少，來年各廠商將減少推出新摺屏機，預料新機款將減至32款左右，比2024年少近10款。但專家對摺屏手機後市仍然樂觀，預料到 2026年摺屏 iPhone 正式誕生，就會大幅增加用家對摺屏手機的需求。情況就如 AirPods 不是市場首款真無線藍牙耳機，但它的出現卻開拓了 TWS 藍牙耳機市場。到時不單摺屏iPhone熱賣，其他品牌的摺屏手機亦將受惠，2027年及2028年預料將保持 20% 增長。