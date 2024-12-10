首個Apple Pay替代方案出現 解放iPhone NFC支付功能由它開始？
撰文：中關村在線
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近日，全球首家在iPhone上推出與Apple Pay競爭的觸碰支付方案的公司——Vipps成為了業界焦點。
據了解，這項功能的上線得益於歐盟委員會在2024年7月接受蘋果的法律承諾，即蘋果需向第三方移動錢包提供iPhone的NFC功能，並允許用戶將非蘋果的支付應用設置為默認選項。
目前，Vipps的支付功能已支持接受挪威國家支付系統BankAxept卡的終端，覆蓋了全挪威90%以上的支付設備。未來幾個月內，他們還將逐步支持Visa和Mastercard，並計劃在2025年夏季前實現全球範圍內的支付服務。
Vipps在App Store裏的介紹：
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使用Vipps進行支付的操作方式與Apple Pay相似，用戶只需將iPhone靠近支付終端、通過Face ID、Touch ID或設備密碼完成身份驗證即可進行付款。此外，用戶還可以將Vipps設置為默認支付應用，並通過雙擊側邊按鈕快速啟動。
值得一提的是，Vipps MobilePay是挪威Vipps和丹麥MobilePay合併後的品牌。該公司計劃在未來3年內將觸碰支付服務擴展至丹麥、芬蘭和瑞典，這一行動或將激勵更多歐洲支付服務商推出類似功能。
據悉，此次引入第三方移動錢包到iOS平台是蘋果與歐洲監管機構達成的一項協議。這代表著蘋果正在逐漸開放自家技術給其他企業使用，以促進市場多元化發展。
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