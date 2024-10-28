iPhone用電極快？專家告訴你刪掉這2類App　能改善手機電量問題

根據《Counterpoint Research 》最新研究顯示，蘋果iPhone市佔率卻持平在52％。而許多「果粉」最怕剛充飽電的手機，出現電量急速下滑的問題。學者認為，若用戶發現自己的iPhone異常掉電，極有可能是因2種APP導致此種情況，建議及早修復或刪除程式，改善手機電量問題。



iPhone充飽電用沒多久又沒電！專家點名快刪2款常用App

手機經常沒電會令人很困擾（unsplash@daniel-korpai）

iPhone很快便沒電？這2類App快刪：

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許多網友為了保護個資而於手機內安裝防毒軟體，但蘋果因有非常嚴格的安全措施，根據《太陽報》報導，「TkXel」技術專家羅梅羅（Drew Romero）指出，若額外安裝防毒軟體反而會消耗更多的系統資源，不但手機反應速度變慢，耗電量更是不容小覷。

而常見的桌面小工具，如天氣、股市等，因需要不斷更新新資訊，故也是手機耗電量高之因素。建議也可以少用桌面小工具，以降低耗電量。

手機常常沒電，可能是因為這些app在耗電。（unsplash@balazs-ketyi）

羅梅羅也提及，除了上述的2種APP外，重新整理背景應用程式、需開啟分享位置的定位APP，或是螢幕顯示亮度，也都是會影響手機電量，平時應多加留意，刪除並整理不必要的程式，方能有效提高iPhone的電池效能。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iPhone充飽電用沒多久又沒電！專家點名快刪2款常用App：待機沒使用就默默耗電】