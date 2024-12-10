iPhone SE 4採用OLED面板外觀接近旗艦機　自研5G通訊模組受關注

近日，據多方報道，蘋果將於明年上半年發布全新的iPhone SE 4，這款手機將帶來一系列顯著的升級，其中最引人注目的便是採用了OLED劉海屏，正式告別了傳統的LCD屏幕。這一變化不僅提升了顯示效果，還使得iPhone SE 4在外觀上更加接近蘋果的旗艦機型。



據悉，iPhone SE 4的屏幕供應商包括LG和京東方，其中LG的供應份額預計在25%-35%之間，大約為500萬片至700萬片。這兩款供應商將為iPhone SE 4提供高質量的OLED面板，以滿足市場對這款新機的高期待。

網傳iPhone SE 4將採用6.1英寸OLED面板。

在屏幕尺寸方面，iPhone SE 4將升級為6.1英寸，分辨率達到1170×2532，與iPhone 14保持一致。此外，該機還加入了Face ID面部識別功能，取代了之前帶有Touch ID的Home鍵設計，不過並未引入動態島功能。

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相機方面，iPhone SE 4同樣帶來了不小的升級。前置攝像頭升級為1200萬像素，而後置攝像頭則可能採用與iPhone 15/15 Plus同款的4800萬像素鏡頭，雖然仍然是單攝方案，但拍攝效果將大幅提升，滿足用戶對高質量攝影的需求。

值得注意的是，LG Innotek已經開始在越南工廠量產iPhone SE 4的相機模組，除了LG Innotek之外，富士康和韋爾股份也已進入該機的相機模組供應鏈，這將為iPhone SE 4的量產提供有力保障。

網傳iPhone SE 4將採用6.1英寸OLED面板。

另外，iPhone SE 4還將首發蘋果自研的5G基帶晶片，代號為「Sinope」。不過，據消息透露，Sinope將僅支持四載波聚合，並不支持5G毫米波技術。相比之下，高通的產品可以同時支持六個或更多的載波，且下載速度上限也高於Sinope。儘管如此，蘋果自研5G基帶的引入仍然標誌着蘋果在晶片自研領域邁出了重要一步。

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