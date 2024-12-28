LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3鏡頭輕量便攜　適合旅行拍攝一鏡走天下

Panasonic與Sigma、Leica組成「L卡口」聯盟之後，一直在微單相機的領域深耕，伴隨著Panasonic LUMIX S1、S1R、S5系列、S9微單相機上市銷售以及不斷豐富的鏡頭群，Panasonic的影像產品在市場上獲得了良好的口碑。



在今年8月的上海P&I國際攝影器材和數碼攝像展上，Panasonic首次展出了全新研發的全片幅鏡頭LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3，這款鏡頭小巧便攜，滿足靜態照片拍攝和動態視頻拍攝的雙重需要。這段時間，我們也拿到了Panasonic LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3這支鏡頭，今天這篇文章分享這段時間使用這支鏡頭的拍攝體驗和感受。

Panasonic LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3是一支全片幅廣角變焦鏡頭，18-40mm的焦段適合風光、建築等題材的拍攝。針對視頻拍攝，18-40mm焦段同樣非常適合Vlog、旅拍等題材的視頻拍攝。再加之鏡頭小巧輕便的設計，搭配Panasonic LUMIX S9機身使用，不僅滿足高畫質拍攝需，也讓整套設備更加輕巧便攜。正因此，Panasonic也推出了LUMIX S9機身的全新四種配色，搭配LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3鏡頭，凸顯了個性化需要。

Panasonic LUMIX S9全新四種新配色（中關村在線提供）

·Panasonic LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3參數規格：

·畫幅：全片幅

·焦距範圍：18-40mm

·最大光圈：F4.5-6.3

·最小光圈：F22-32

·鏡頭結構：9組13片（2枚非球面鏡片、4枚ED鏡片、3枚特殊高折射玻璃）

·光圈葉片：5片

·最近攝影距離（物像距離）：0.15m

·濾鏡尺寸：Φ62mm

·鏡頭尺寸：約φ67.1mm×42mm

·重量：約160g （不含前後蓋）

·卡口：L



從上面的參數上可以看到，Panasonic LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3鏡頭重量約160克，整體十分小巧。在光學性能上，鏡頭採用了先進的光學結構設計，採用了9組13片的設計，包含了2枚非球面鏡片、4枚ED鏡片、3枚特殊高折射玻璃，可以帶來更好的畫質表現。另外，鏡頭的最近對焦距離為0.15米，也能滿足日常近攝的需要。

·鏡頭外觀和細節

Panasonic LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3鏡頭採用了經典的黑色外觀，整體設計十分簡約，給人一種低調又不失專業的感覺。鏡頭外殼採用了金屬材質，不僅提供了更好手感，也讓鏡頭更加堅固耐用。

Panasonic LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3鏡頭採用兩段式設計，收納狀態體積最小，凸顯了鏡頭高便攜的特性。在拍攝狀態下，鏡頭的整體長度適中，不論是搭配Panasonic LUMIX S9機身，還是搭配LUMIX S5 Mark II機身，整體都非常協調。另外，由於鏡頭輕量化的設計，搭配LUMIX S9這類輕巧的機身，長時間外出攜帶和拍攝，也不會成為負擔，非常適合日常外出和旅行拍攝使用。

Panasonic LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3鏡頭（中關村在線提供）

Panasonic LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3採用了簡約設計，鏡頭在側面僅有一個對焦模式切換開關，可以在手動對焦和自動對焦之間切換。鏡頭前部分別是變焦環和對焦環，二者採用了不同的滾花設計，即使暗光環境拍攝也很容易完成變焦和對焦的操作。

Panasonic LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3鏡頭（中關村在線提供）

在濾鏡口徑方面，Panasonic LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3鏡頭的濾鏡口徑為62mm，屬於常規口徑，非常容易找到匹配的UV鏡頭、偏振鏡等配件，方便使用者根據拍攝需要選擇使用。

在卡口上，Panasonic LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3採用了L卡口設計，與L卡口機型可以做到良好的兼容性。鏡頭卡口採用全金屬設計，並且還增加的防塵防水滴設計，為鏡頭帶來了更好的防護性，滿足各種環境下拍攝需要。

·畫質測試

Panasonic LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3是一支廣角變焦鏡頭，如此小巧便攜的鏡頭實際畫質表現如何，也是大家最關注的。這次實拍畫質測試，我搭配了Panasonic LUMIX S9機身，採用ISO 100感光度，固定機位逐級調整光圈進行拍攝。接下來，首先看一看這支鏡頭18mm端畫質表現。

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從實際拍攝來看，Panasonic LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3鏡頭在18mm端，在F4.5最大光圈下，鏡頭中心和邊緣畫質表現都很不錯，邊緣並未出現畫質下降或者「崩邊」的情況。當光圈縮小到F8時，鏡頭畫質達到最佳狀態。總之，Panasonic LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3在18mm端的畫質表現令人滿意。

接下來是Panasonic LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3鏡頭在40mm端的畫質表現。

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Panasonic LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3在40mm端時，最大光圈為F6.3。從實際拍攝的測試樣片來看，最大光圈下，鏡頭中心與邊緣的畫質細節和鋭度表現很不錯，並沒有出現中心畫質清晰，邊緣畫質下降的情況。隨著光圈收縮，鏡頭的中心和邊緣鋭度也會進一步提升，鏡頭也逐漸達到畫質最佳狀態，整體的畫質表現非常均勻。

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·暗角測試

在測試完畫質之後，接下來我們看一看LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3鏡頭的暗角表現。畢竟這支鏡頭的焦段屬於廣角變焦鏡頭，特別是18mm端暗角表現是大家關注度。接下來，就看看這支鏡頭實拍的暗角表現。

從實際拍攝的測試看，Panasonic LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3鏡頭在暗角表現上非常不錯，不論是18mm廣角端，還是40mm長焦端，在全開光圈下幾乎看不到暗角。另一方面也說明，由於鏡頭最大光圈並不大，這樣的暗角表現也在意料之中。

·眩光以及色散測試

接下來，看一看LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3這支鏡頭眩光以及色散表現。

Panasonic LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3鏡頭採用了先進的鍍膜技術，可以有效控制光線在鏡頭內部反射，從而減少眩光和鬼影的發生幾率。從實際拍攝的測試可以看到，不論是18mm端還是40mm端，這支鏡頭直面光源時有著極輕微的眩光和鬼影，對於畫面影響可忽略不計，完全不會對日常拍攝帶來影響。

Panasonic LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3鏡頭（中關村在線提供）

在色散控制上，Panasonic LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3鏡頭的逆光拍攝時，高光邊緣會有非常輕微色散。使用RAW格式拍攝時，通過後期可以輕鬆消除色散，對照片影響並不大。

·畸變測試

在畸變控制上，LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3鏡頭在18mm端拍攝時，鏡頭四角存在一些輕微的桶形畸變，日常拍攝時不會對畫面造成明顯的影響。在40mm端時，鏡頭的畸變控制非常不錯，四角幾乎看不出畸變。另外，藉助機身內部的畸變校正功能，也可以進一步改善畸變效果，保證照片不會受到畸變影響。

·實拍樣片以及總結

最後，還是最近一段時間使用Panasonic LUMIX S 18-40mm鏡頭搭配LUMIX S9機身實拍的一些樣片。拍攝時採用RAW+JPEG雙格式存儲，並且對樣片做了輕微的後期調整。

從日常的拍攝來說，LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3鏡頭涵蓋了18mm到40mm焦段，18mm端非常適合拍攝風光類題材，40mm端又可以提供較為自然的視角，非常適合街頭人文、小景別、風光以及人像等題材的拍攝，可以說是非常實用的。在畫質上，正常光下線使用這支鏡頭拍攝，鏡頭成像鋭利、色彩還原度非常好、層次和細節表現到位，整體畫質表現令人滿意。

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如果說不足，Panasonic LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3鏡頭的最大光圈僅有F4.5-6.3，這意味著在弱光環境拍攝，需要提升感光度或者使用三腳架保證足夠的快門速度，避免因快門速度過慢造成對最終成像效果的影響。

總之，Panasonic LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3鏡頭整體體積小巧，便攜性非常高，操控的手感也不錯，畫質表現上令人滿意。對於日常拍攝或者旅行來說，是一個很好的選擇，對於喜歡小巧輕便的用戶來說，是非常有吸引力的。

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