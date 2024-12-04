Canon EOS R1微單相機深度實測　極限拍攝完美夥伴　附實拍相片

佳能在今年7月份發布了EOS R1旗艦微單相機，今天這篇評測我們將為大家帶來這台真旗艦相機的深度評測。最近我們使用這台相機拍攝生態題材，並且在南昌飛行大會、珠海航展中均使用了這台相機進行拍攝。



對於這台相機，它最大的價值在於極其穩定的性能表現，包括且不侷限於在惡劣環境下可以穩定工作、優秀的長續航表現、弱光下優秀的對焦速度及合焦精度、出色的高感表現等等。所以這台相機更像是專業攝影師的可靠夥伴，越是惡劣的拍攝環境，越是極限的拍攝條件，越能體現佳能EOS R1的價值所在。

Canon EOS R1深度實測（中關村在線提供）

首先在一開始，筆者需要先回答大家關於EOS R1最大的問題：為什麼在2024年佳能會選擇推出一台2400萬像素的旗艦機身？

以筆者的觀點來看，我覺得這台相機選擇這樣的配置有兩方面：

1、佳能EOS R1最核心的受眾群體，是專業攝影師群體，特別是針對於新聞、體育、生態、航空等等領域的專業記者。像新聞、體育工作者，對於高感的要求要比像素需求更高，2400萬像素是一個更加實用穩妥，而且足夠用的像素數。



2、2400萬像素的更大價值不在於拍攝更好的畫質，而在於「更容易捕捉到決定性畫面」。對於很多決定性瞬間，往往具有瞬間性和不可複製性。新聞發生瞬間，佳能EOS R1可以保證不論現場光線多暗，不論拍攝條件多惡劣，都能準確拍到我們想要的影像，不會因為高感噪點太多，合焦不精準等因素錯過最重要的一刻。



回答過這個問題之後讓我們再回到佳能EOS R1的評測，筆者認為佳能EOS R1是各方面性能全面且可靠的相機，但是最為滿意的地方，是相機的對焦表現。

佳能曾經的旗艦單反EOS 1D-X Mark III在如今依然深受很多用戶的喜愛，最重要的兩個原因就是：高感穩定可靠，對焦響應快且合焦精準。而佳能EOS R1作為如今的新旗艦，和其他機身相比最與眾不同的一點正是對焦表現。

這台相機不僅採用了DIGIC Accelerator加速處理器，來加速處理主體識別與追蹤運算，更為重要的是這台相機在對焦邏輯底層，加入了十字型對焦。這意味着這台相機擁有了與過去單反相機一樣的十字型對焦，在識別細微位移差別時更加精準，簡單來說對於橫向持機時呈橫向線條形狀的被攝體，或者突然出現的物體，擁有更快的對焦速度，能夠實現和單反一樣，抬手拍攝即合焦的速度，這是我對於這台相機最為滿意的地方。

Canon EOS R1旗艦微單相機深度實測（中關村在線提供）

在遇到突然出現的拍攝目標，佳能EOS R1可以實現與單反一樣的抬手即合焦的對焦速度

下面筆者為大家簡單總結下，在這段時間使用中我覺得佳能EOS R1我認為表現最為出色的地方：

1、優秀的「抬手對焦」速度，對焦的初始相應速度大幅提升，甚至相比於EOS R3，在初始合焦響應上也有明顯提升；



2、穩定可靠的弱光對焦，低反差下合焦精度高，能實現在雨天、霧霾天等惡劣環境下的快速識別與合焦；



3、優秀的高感畫質，即便到ISO 12800以上，依然有非常純淨的拍攝畫質，很適合用於各類夜晚弱光場景；



4、協同最高8.5級防抖，使用中機身防抖表現優秀，特別配合長焦鏡頭，有着理想的防抖性能；



5、長續航與優秀散熱，在高強度連續拍攝時，幾乎不會出現過熱；



6、新的視頻文件系統，編碼更加合理，後期處理效率提升。



以上就是筆者對於佳能EOS R1的性能概述。

一、旗艦機身設計 全天候防護應對惡劣環境

下面我們進入正式評測，首先先來聊下這台相機的外觀設計。

佳能EOS R1是血統純正的旗艦機身，採用了方塊機的設計，帶有全尺寸機身手柄方便豎拍時拍攝。但是佳能EOS R1機身的重量其實很輕，機身僅有920克，帶電池與存儲卡重量為1115克，重量控制非常優秀，搭配長焦鏡頭時可以儘可能降低總體重量，減少攜帶負擔。佳能EOS R1擁有優秀的防護性能，在低溫高溫、雨雪天氣、風沙環境下，均能正常工作。

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值得注意的是佳能這次採用了全新的蒙皮紋理。這台相機的蒙皮手感極佳，不僅長時間使用防滑效果顯著，而且使用大鏡頭時可以提升抓握手感，在高舉或者過頂拍攝時，使用體驗很好。

佳能EOS R1機身背部設計風格與如今的EOS R5 Mark II很接近，全尺寸機身具有上下兩個操作區域，下部在豎拍時可以提供獨立的控制系統與快門按鈕。值得注意的是佳能EOS R1具有一個可以通過觸控操作的智能控制器，它具有多種功能，而且也可以用觸控操作的模式替換快速選擇撥杆，實際使用中體驗感受不錯。

佳能這台相機作為旗艦機身，也有旗艦機身對應的影像顯示效果。它本身具有210萬點的側面翻轉顯示屏，顯示色彩準確，亮度足夠滿足日光下需要。同時它還具有一個0.64型大尺寸944萬點的OLED取景器，這個取景器寬大且明亮，戴眼鏡使用也非常方便，同時支持眼控對焦功能，可以通過檢測眼球移動來調整對焦點。

但是作為一個曾經的EOS R3用戶，筆者想說佳能EOS R1終於把眼罩做好了！佳能EOS R3的眼罩容易脱落且損壞，所以我們手裏的EOS R3幾乎都是無眼罩版本，但是到佳能EOS R1就沒有這個煩惱了。

在機身設計方面，佳能EOS R1頂部有着一個巨大的肩屏可以用於各類參數顯示。而且頂部保留了豐富的按鍵，而且大部分按鍵都可以自定義操作。對於專業用戶來說可以通過M-Fn按鍵快速調整按鍵功能，在拍攝過程中，實現在不脱離視角下進行快速調整。

佳能EOS R1作為旗艦機身，自然也有豐富的接口設計。這台相機具有全尺寸HDMI接口，以及2.5GBaseT標準網線接口，並且有優秀的遠程遙控性能，對於體育新聞工作者來說，可以架設在賽場各處實現遠程遙控拍攝。

這台相機也具有雙CFE-B卡槽，可以使用2張CF Express B型存儲卡作為存儲介質，從而實現高速且連續的拍攝過程。使用中佳能EOS R1卡槽溫度控制不錯，約28度天氣下，長時間連續寫入不會出現過熱問題。

最後佳能EOS R1同樣使用LP-E19系列電池，擁有強大的連續續航表現，能夠滿足更長時間的視頻與拍攝需要。

二、出色的畫質表現 高感畫質純淨 AI加持 大幅擴展使用範圍

在畫質方面，佳能EOS R1作為旗艦機身自然也有旗艦級的畫質。最大的優勢就是成像鋭度紮實、高感畫質優秀、而且可以使用神經網絡工具對圖片進行降噪或者放大處理。

佳能EOS R1採用2420萬像素背照堆棧式傳感器（中關村在線提供）

首先先說下這台相機的基礎畫質，這台相機採用了2420萬像素的背照堆棧式傳感器，擁有更高的速度，更少的果凍效應，但是同時也有非常好的高感畫質。在實際測試時，筆者並沒有採用傳統的影棚拍攝方式，而是使用了更接近實際拍攝的實拍環境，讓我們來看下這台相機的實拍畫質表現。

在實際測試中，這台相機表現出了極為優秀的高感畫質，特別是在ISO超過12800以後，即便到ISO 25600下，RAW格式依然保留了豐富的細節，而且JPG照片的噪點控制依然非常理想。所以這台相機在弱光環境下，依然能保證足夠優秀的出片質量。例如這次筆者使用這台相機拍攝一些弱光生態照片以及夜晚航空表現。感光度均在ISO 12800以上，這時候佳能EOS R1依然能帶來乾淨且理想的成像表現。

當然，除了高感表現優秀之外，EOS R1還具有優秀的寬容度表現。雖然是堆棧式傳感器，但是這台相機在ISO 100低感下依然有非常理想的寬容度，提亮5檔拉回，雖然整體會出現少量噪點，但是細節控制以及色彩控制都很優秀。

ISO 100寬容度測試（中關村在線提供）

佳能EOS R1在高感下也有非常理想的寬容度表現。這裏我們測試了ISO 6400下的寬容度，在-2EV拍攝後調整為正常曝光，這台相機依然能保持理想的畫面純淨度。另外這台相機擁有優秀的彩色噪點控制表現，高感下不論正常拍攝，還是欠曝拍攝，彩色噪點都非常少。

ISO 6400寬容度測試（中關村在線提供）

對於佳能EOS R1的畫質表現，還有一個秘密武器就是基於神經網絡也可以理解為AI技術的降噪與放大功能。

首先這個功能，我們可以在機內進行操作，而且支持批量操作，我們如果有需要可以選擇對應的照片進行批量處理，不論降噪還是放大，大概8-10s左右可以處理一張照片素材。

首先我們先來看下神經網絡降噪功能，這個功能主要是針對於RAW格式，在之前對於佳能EOS R5 Mark II評測中有過詳細介紹。相比於機內直接降噪，神經網絡降噪的細節保留會更好，而且會比後期軟件AI降噪更加快速省時。

神經網絡降噪前後效果對比（中關村在線提供）

另外很多朋友擔心佳能EOS R1只有2420萬像素，不能夠勝任後期裁切的需要。佳能EOS R1本身帶有機內的圖像放大功能，可以將單張照片放大至9600萬像素。這樣如果前期拍攝像素不夠，後期放大後再裁切就能保證有足夠的像素數。當然這個功能更多還是用於新聞、生態攝影等，可以幫助攝影師快速出圖，並且滿足像素要求。

對於佳能EOS R1的畫質表現，還有一部分需要說明，就是這個傳感器本身果凍效應控制很好，在拍攝時幾乎沒有明顯的果凍效應。例如這裏為大家展示一組南昌噴火車駛過飛機的畫面，我們使用背後雷達站作為參考，可以看到在高速搖攝過程中，雷達站幾乎沒有變形，所以這台相機的果凍效應抑制是非常出色的。

三、對焦大幅提升！更快合焦速度以及更高合焦精度

下面我們來說下最重要的部分，這台相機的對焦升級。

對於微單相機，對焦的整體表現主要取決於兩個部分：

1、算法算力部分，包括算法以及對應晶片的算力；這個可以決定相機對於主體識別的類型，識別效率等等。

2、對焦模塊硬件部分，即傳感器的對焦模塊設計以及傳感器刷新率等，這個決定了對焦的實際速度以及合焦精度表現等等。

佳能EOS R1在對焦性能上有了大幅提升，一方面相機擁有DIGIC Accelerator加速處理器，在算法與算力上的提升非常明顯，而且對於主體對焦的連續追蹤效果有了大幅提升。這次加速處理器同樣應用在了佳能EOS R5 Mark II這台相機上，在之前EOS R5 Mark II評測中對於這部分做了非常深入的解讀，這裏筆者不再做過多介紹，重點說下EOS R1上核心的應用價值。

擁有DIGIC Accelerator加速處理器，在算法與算力上的提升非常明顯（中關村在線提供）

首先這台相機擁有佳能目前所有的對焦識別類型，像筆者喜愛拍攝航空題材，過去佳能EOS R3並沒有飛機識別，但是佳能EOS R1也加上飛機識別了。

對噴氣式飛機的合焦測試，遠距離也能準確合焦（中關村在線提供）

另外，更為重要的是，佳能EOS R1擁有出色的主體跟蹤保持，當我們識別到拍攝主體時，即便拍攝過程中出現障礙物，或者主體有短暫丟失，在主體再次出現，這台相機依然能牢牢鎖定拍攝主體不會丟失。

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用於體育攝影，這台相機也具有兩個功能，一個是註冊人物優先級，一個是動作優先。

註冊人物優先級（中關村在線提供）

註冊人物優先級允許我們使用相機拍攝、或者選擇存儲卡照片對人物進行註冊，這樣拍攝時，相機會優先對焦預先註冊過的人物。這時我們也可以通過快速選擇撥杆，或者智能控制器對人物進行切換選擇。

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動作優先主要針對於足、籃、排三大球項目，相機會檢測當前正在做帶球、射門、攔網、投球等動作的人物，優先對這些人物進行對焦。

在實際拍攝時，動作優先的優先級要高於註冊人物，這樣可以避免我們拍攝時錯過最為重要的瞬間。

這一部分是最基礎的對焦升級，其實筆者想重點介紹的是這台相機的十字型對焦。

這台相機的傳感器採用了十字型對焦，在拍攝時可以提供更快的識別效率，而且可以提供更好的合焦檢測，意味着這台相機在拍攝時，整體合焦速度更快；而且低反差、低照度下，擁有更加優秀的合焦精度。

傳感器採用了十字型對焦（中關村在線提供）

在實際測試中，我對於這台相機最滿意的地方就是對焦。因為現在仍然有些朋友懷念單反時代，就是單反相機的對焦模塊是獨立的，會大量採用十字型甚至後期會有米字型對焦，對於目標的運動偵測更加靈敏，而且偵測更加快速，佳能EOS R1具有十字型對焦後，在拍攝時明顯感到抬手合焦的速度有了大幅提升。以拍攝飛機為例，基本上畫面中看到飛機，就已經完成合焦了。

另外，這台相機弱光對焦表現也非常優秀，這次很多拍攝場景都是弱光或者低反差環境下，比如日落後的樹林，或者陰雨天拍攝飛機，這時候非常考驗相機的合焦精度。佳能EOS R1擁有非常靈敏的相位偵測，能夠保證在這種條件下依然可以準確合焦，不會出現假合焦。

不過呢，對於十字型對焦，也是具有一定的限定條件的。十字型對焦只有在拍照模式下工作，視頻下是不具有十字型對焦的。另外如果使用電子快門十字型對焦是完全工作的，如果是機械快門或者電子前簾，只有在高速、低速、單張拍攝時生效，高速+模式下是不支持十字型對焦的。因此，考慮這台相機本身果凍效應控制優秀，筆者更推薦使用EOS R1時，全程使用電子快門拍攝。

四、出色的動態捕捉 40fps+預連拍 不錯過任何瞬間

接下來來說下佳能EOS R1的動態拍攝能力。這台相機具有機械快門最高12fps，電子快門最高40fps的連拍性能。

而且使用電子快門具有預連拍，可以記錄按下快門前的20張照片（40fps下為按下快門前0.5s，20fps為1s）。所以如果用於生態攝影之類的題材，預連拍功能可以大大提升拍攝飛版的成功率。

在高速連拍表現上，佳能EOS R1不僅具有40fps的連拍性能，而且連拍時的連續拍攝續航優秀，即便使用RAW+JPG格式，也能實現超過5s的全速拍攝不會卡殼。而且如果大家有更長時間連拍需要，我們可以適當降低連拍速度，比如這裏為大家演示20fps連拍下，使用RAW+JPG格式，可以實現無限連拍。

佳能EOS R1擁有優秀的連拍速度，可以保證在拍攝生態、體育、航空時，不會錯過任何精彩瞬間。例如拍攝飛機，使用佳能EOS R1我們甚至還可以挑選我們最滿意的水汽形狀，或者最好的飛機交錯姿態。這也是這台相機的魅力所在。

五、優秀的防抖表現 使用長焦鏡頭防抖效果優秀

這台相機另外一大優勢就是防抖表現穩定可靠，機身可以實現最高8.5級的協同防抖效果。而且在實際測試中，筆者發現這台機身在搭配長焦，特別是超過500mm以上長焦時協同防抖效果出色。

佳能EOS R1防抖優秀，使用長焦鏡頭可以提供穩定的低速拍攝（中關村在線提供）

像這次拍攝，筆者拍攝一些直升機和搖攝畫面，這台相機能夠更好實現低速快門下的穩定防抖，比如使用1/100s以下搖攝或者拍攝直升機，實際拍攝的成功率都相當高。

六、高規格視頻表現 新文件管理系統後期效率更高

最後為大家簡單介紹下這台相機的視頻性能。

佳能EOS R1可以拍攝6K 60P RAW格式，而拍攝4K視頻時，最高可以拍攝4K 120P。另外相機與EOS R5 Mark II一樣，使用了全新的XF-AVC S、XF-HEVC S文件格式，有着更好的文件編碼，同時支持C-Log2，可以達到16檔以上動態範圍。

對於專業用戶來說，佳能EOS R1既能帶來穩定的圖片拍攝，在用於視頻拍攝時，也是一台令人放心的相機。

七、總結

最後為大家簡單總結下佳能EOS R1這台相機。這台相機是一台血統純正的旗艦機身，擁有優秀的機身做工與防護性設計，可以在惡劣環境下提供精準的對焦以及出色的畫質表現。

佳能EOS R1在新聞、體育、生態、航空領域 有巨大的實際價值（中關村在線提供）

對於佳能EOS R1，它這次在對焦方面的提升讓我最為滿意。作為如今微單系統中對焦最好的機型，佳能EOS R1在各類拍攝場景下，都能實現精確且快速的合焦，對於拍攝來說，我們可以不用特地關注於對焦，也可以放心拍攝不必反覆回看檢查。特別是當出現難以復現的精彩瞬間時，佳能EOS R1的對焦總是令人放心的。

當精彩瞬間出現，佳能EOS R1的對焦令人放心（中關村在線提供）

當然佳能EOS R1其實不能算是一台「大眾相機」，因為佳能EOS R1的使用價值，是用於在任何惡劣環境下，精準記錄影像。如果是生活中使用，佳能EOS R5 Mark II其實是我更推薦的型號。但是對於專業攝影師來說，佳能EOS R1能夠幫助您在任何環境中都能拍到想要的照片，不用擔心會有對焦不實、噪點太多等影響，這才是這台相機最吸引人的地方。

以上就是對於佳能EOS R1的全部評測，謝謝大家。最後再為大家展示一些EOS R1的實拍照片：

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】