旅遊攝影裝備齊升級　航拍、運動相機、雲台外還有這些不容錯過

暑假來了，不論是大人還是孩子，一顆出遊的心開始躁動起來了。這幾年最火的旅遊形式就是露營和自駕遊，又趕上短視頻時代，很多人都想在露營和自駕遊期間拍攝很多視頻記錄自己的旅程，然後發在抖音、小紅書等平台進行分享。今天，我們就為大家推薦幾款非常適合在露營、自駕遊期間使用的拍攝裝備，一起倆看看哪款是你的最愛。



出去玩，怎麼能不航拍呢？大疆Mini 4K是今年的一款新品，也是當前大疆Mini系列最新的產品，主打性價比。這款產品的核心點之一是249克以下的重量，根據規定，如果飛行器的起飛重量在250克以下，可以不需要申報直接起飛航拍。但是即便如此，大家也要提前查詢當地對於無人機的規定，避免不必要的麻煩。

航拍機

大疆Mini 4K定位是入門級無人機（中關村在線提供）

雖然大疆Mini 4K定位是入門級無人機，但是其影像系統也符合主流的拍攝需求。大疆Mini 4K採用了1/2.3英寸的CMOS傳感器設計，像素為1200萬，相當於我們常見的iPhone手機影像系統的硬件配置。視頻規格方面，大疆Mini 4K的影像規格升到了支持4K 30P，並且支持4倍數碼變焦。

大疆Mini 4K（中關村在線提供）

對於初學者來說，運鏡是最難的部分，大疆Mini 4K支持一鍵短片拍攝，也就是無人機自己根據設定程序自動運鏡、拍攝、合成、配樂並生成成片。目前Mini 4K支持支持漸遠、螺旋、沖天、環繞和彗星五種模式的一鍵短片拍攝。拍照方面，大疆Mini 4K還支持全景照片的拍攝，比如廣角、180°和球形三種全景照片的拍攝。

喜歡航拍嗎？（中關村在線提供）

圖傳的部分，大疆Mini 4K支持最遠10公里的圖傳距離，並且能夠傳輸720P 30fps的圖傳畫面，可以讓使用者看的很清晰。續航部分，大疆Mini 4K就是目前大疆消費級無人機的平均水準，它支持最高31分鐘的續航時間。抗風方面，大疆Mini 4K能夠實現最高抗風5級。實際上，即使是6-7級大風天，也可以放心去航拍。

運動相機

運動相機，可以輔助我們在自駕遊、露營期間拍攝Vlog，而且不論是騎行、潛水等應用環境，都可以直接裸機拍攝。目前大疆最新一代的運動相機命名為Osmo Action 4，它採用了1/1.3英寸傳感器設計，具備非常優秀的畫質表現。單個像素等效尺寸達 2.4μm，讓其在運動場景、低光場景下的畫質表現更純淨，並且大光比環境下的動態範圍表現也更為優秀。

大疆Osmo Action 4（中關村在線提供）

大疆Osmo Action 4再次升級，裸機防水能力達到了18米，是目前世界上裸機防水最深的運動相機了。大疆Osmo Action 4擁有出色的續航能力，一塊電池也可以拍攝很久時間。產品的電池容量是1770mAh，在目前運動相機市場中優勢明顯。大疆Osmo Action 4的電池可以實現160分鐘錄製時長，能滿足運動用戶在低温/常温等大部分場景的拍攝續航需求。

（中關村在線提供）

大疆Osmo Action 4支持超級增穩RockSteady 3.0、超級增穩+RockSteady 3.0+、地平校正Horizon Balancing以及地平線增穩Horizon Steady四種增穩模式。穩定性表現方面，除了保持了之前的穩定表現之外，提升了暗光環境下的穩定表現。在昏暗環境下使用大疆Osmo Action 4拍攝，可以獲得更出色的穩定性。

手機雲台

如果是手機拍攝用戶，不論是日常拍攝還是自拍，搭配一款出色的手機雲台總是更方便一些。目前大疆最新一代的手機雲台是Osmo Mobile 6。Osmo Mobile 6是一款輕巧便攜、簡單易上手的智能防抖手機雲台，在保持摺疊機身、磁吸快拆、伸縮延長杆的前提下，新增快速開拍功能，並具備更好的穩定性和智能跟隨效果表現。

大疆Osmo Mobile 6（中關村在線提供）

大疆Osmo Mobile 6相比前一代縮短了3倍的開拍準備時間，提升我們開拍的效率。它可兼容市面上大部分的主流手機，推薦配合寬度為67mm至84mm、厚度為6.9mm至10mm、重量為170克至290克的手機使用。手機雲台新增了一個屏幕設計，這塊屏幕可以顯示當前雲台的拍攝狀態、電量和當前雲台的模式。大疆Osmo Mobile 6的延長杆採用了伸縮的方式，可以延長215mm。

利用手機雲台協助拍攝，出來的效果會更穩定。（中關村在線提供）

大疆Osmo Mobile 6採用了三軸增穩技術，不論是否使用延長杆，手機雲台的增穩能力都是同樣的優秀。由於大疆的控制算法可以根據雲台姿態進行實時補償，因此有效的控制畫面抖動。大疆Osmo Mobile 6從上手指引、按鍵操作、智能功能等方面進一步降低用戶使用門檻，為入門級用戶提供更簡單的手機進階拍攝通道，讓熱愛手機攝影的用戶可以更好的、更輕鬆去創作。

戶外電源

不論是自駕遊還是露營，現在用電都是最大的需求，日常設備充電、煮火鍋做飯、用燈等等都需要電的支持。今天給大家推薦的是大疆戶外電源DJI Power 1000，1度電版本。這款產品是去年年底剛剛發布的新品，解決了很多市面上戶外電源的痛點，擁有非常豐富的接口和各種快充技術，能夠滿足大家在戶外的用電需求。

DJI Power 1000（中關村在線提供）

DJI Power 1000提供了比較豐富的接口，包括兩個AC交流電插座、兩個USB-A接口，兩個140W USB Type-C接口、一個市電充電插口、兩個SDC接口。AC交流電插座支持1800W額定輸出功率，支持2200W最大持續輸出功率，提供1.5分鐘的2400W超頻放電功能。兩個USB Type-C插口支持最高140W的供電功率。

移動電源對現代人來說十分實用（中關村在線提供）

DJI Power 1000還提供了兩個SDC接口，SDC接口既可以為DJI Power 1000進行充電，也可以通過這個接口為大疆無人機產品的電池提供超級快充。給DJI Power 1000充電可以有三種形式，一是市電充電，二是太陽能板充電，三是車載充電。DJI Power 1000提供了兩種充電功率，1200W和600W的模式。

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