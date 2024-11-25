Canon EOS R8上手體驗　適合年輕人的全片幅微單相機　附實拍相片

佳能EOS R8是一台普及型的全畫幅微單，它以相對親民的價格讓更多人體驗到了全畫幅微單的高畫質與強大性能。特別是對於購機預算有限的年輕人來說，EOS R8提供了一個入手全畫幅機型的可能。



用近年來一個流行的說法就是：佳能EOS R8，年輕人的第一台全畫幅微單。如果您也正打算入手EOS R8開啟自己的攝影人生，那麼不妨讓我們為您詳細介紹一下這款產品，以幫助您更好的進行選購。

Canon EOS R8（中關村在線提供）

佳能EOS R8

佳能EOS R8搭載了一枚約2420萬有效像素的全畫幅CMOS傳感器，與DIGIC X影像處理器結合，可以為用戶帶來出色的畫質表現，這也是很多攝影愛好者喜歡全畫幅機型的根本原因。

EOS R8的2400萬像素成像能力，為我們帶來了細膩的畫面，即使將照片局部百分百發放大，細節表現也是非常優秀的。高像素的意義不僅是可以帶來更為細膩的畫面，而且還可以為後期裁切二次構圖提供堅實的基礎。

上面這張照片拍攝的是蜜蜂在花叢中採蜜，但因為鏡頭焦距不夠長，所以無法拍攝到特寫畫面，而且畫面中無用的元素比較多顯得非常雜亂。這個時候高像素的優勢就體現了出來，後期裁切二次構圖雖然僅保留原畫面1/3大小，但也可以很好的體現出花朵和蜜蜂的細節。

色彩還原也是佳能相機的一貫優勢，拍攝出來的照片色彩明豔且不失真，JPEG格式直出就有很好的色彩表現。需要潤飾時也僅需要適當增加一些飽和度，就能達到很好的效果。

佳能EOS R8、RF24-70mm F2.8 L IS USM；快門：1/250s、光圈：F5.6、感光度：ISO 200。佳能EOS R8色彩還原準確，直出就有很好的效果。（中關村在線提供）

因為傳感器尺寸大，單個像素面積大且像素之間的干擾小，因此在弱光高感情況下，佳能EOS R8可以獲得純淨畫面和優秀細節。下面這張夜景特寫照片是使用ISO 3200的高感光度拍攝的，因為全畫幅機型優秀的高感成像畫質，即使將照片百分百放大，植物細節以及夜景的純淨度都是令人滿意的。

EOS R8配備了第二代全像素雙核CMOS AF，當檢測到被攝體並保持追蹤的狀態下，對焦區域可覆蓋圖像感應器最大約100%，未檢測出被攝體時，也可以覆蓋畫面90%×100%（水平垂直）。可手動選擇的自動對焦點共有4897個。在弱光環境下，EOS R8也可以在-6.5EV的照度下進行對焦。

EOS R8（中關村在線提供）

同時基於深度學習技術的EOS iTR AF X（智能識別與追蹤系統）提高了被攝體識別追蹤的能力。照片和短片拍攝時，檢測人物可識別眼睛、面部、頭部、身體；檢測動物（狗、貓、鳥、馬）時，可識別眼睛、面部、身體，根據具體情況恰當對焦。此外還能檢測兩輪或者四輪車輛以及火車、飛機和直升機這些交通工具。

佳能EOS R8最高支持6K超採樣全畫幅無裁切的4K 60P視頻，可以幫助年輕人更好地拍攝Vlog視頻，高清晰度的4K視頻，不僅畫面更加細膩，而且還為視頻後期提供了幫助。

值得一提的是在視頻拍攝時，EOS R8的智能對焦系統依然可以發揮作用，焦點始終鎖定主體實現精準且持續的對焦性能。

佳能EOS R8使用約162萬像素的3英寸設計的液晶屏幕，顯示效果非常出色，可以很好的輔助我們日常取景使用。佳能EOS R8的屏幕與EOS R系統的產品一樣，具備翻轉和觸摸操作設計。除了體驗性優秀的觸摸操作之外，包括支持觸摸對焦和觸摸快門，同時還支持水平175度和豎直270度的翻轉設計，大角度取景也可以很優雅。

作為一台普及型的全畫幅微單，佳能EOS R8在提供了出色畫質和強大性能的同時，價格也相對更加親民，特別是讓年輕人更容易接受。無論是作為日常生活記錄、Vlog拍攝還是旅行搭檔都是非常不錯的選擇。另外與之對應的佳能RF鏡頭群，可以為用戶提供種類豐富的鏡頭，方便用戶發揮創意盡情拍攝。

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