5款DJI無人機選購指南　簡單操控又安全　最平1千餘元即可到手

現在消費級無人機產品越來越智能，操作越來越簡單，安全性越來越好，因此喜愛航拍和飛行體驗的人也越來越多。但是到選購的時候，可能大家就犯難了。品牌自然不用說，閉眼買大疆肯定不會有問題，但是大疆的消費級無人機也有很豐富的品類，價格更合適從千元一直到萬元。



今天，我們就為大家推薦五款大疆無人機，價格從1399元到17599元，看看哪款產品符合你的預算。

1、DJI Neo，1399元

DJI Neo分為單機版和暢飛套裝等多個，最基礎版本的售價為1299元。由於單電池的續航時間並不長，因此我們建議是購買多電池的版本。大疆前不久剛剛發布了DJI飛行眼鏡N3，價格便宜而且可以支援與DJI Neo搭配使用，搭配DJI穿越搖桿3，讓用戶體驗沉浸式和體驗操作的飛行拍攝體驗。如果預算充足，筆者強烈推薦選配DJI飛行眼鏡N3和DJI穿越搖桿3，體驗感受完全不同且提升明顯。

DJI Neo（中關村在線提供）

DJI Neo是大疆目前為止最輕、最小的無人機，它的機身重量只有135克。因此我們在使用它的時候，也不需要進行考試或者培訓，可以直接上手起飛操作。DJI Neo設計了全包保護罩，也就是上下全部包裹，這樣可以更大限度的給無人機提供安全性，即使碰到障礙物不會損壞槳葉，讓用戶可以更安心的使用DJI Neo去記錄。

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DJI Neo沒有設計卡槽，機身有22GB的記憶體。當然，DJI Neo支援手機快傳，也就是通過Wi-Fi的方式將拍攝的視頻快速傳輸到手機上，然後通過大疆自家的DJI Fly APP直接進行快速預覽和素材處理。DJI Neo支援AI智能跟拍，支援定向跟隨和手機收音，支援一鍵成片功能。視頻方面，DJI Neo支援最高4K 30P視頻，對於普通玩家記錄VLOG來說，這個規格足夠了。

DJI Neo是一款真正實現用戶零門檻、零基礎操作的無人機產品，它具備豐富的操作模式，可以用手機DJI Fly APP操作，可以用遙控器等設備操作，也可以實現語音操作，甚至是智能拍攝模式下的掌上起降。

當我們選擇智能拍攝模式的時候，將DJI Neo放置在手掌上，完成人臉識別，此時DJI Neo就可以從掌上起飛並進入智能拍攝模式。除了智能跟隨模式之外，選擇了其他智能拍攝模式，拍攝完成後DJI Neo會自動飛回初始位置。想要降落時，我們只需要走近DJI Neo，將手掌放在無人機的下方，DJI Neo就可以自動識別並降落在手掌上。

2、DJI Mini 3，3889元

DJI Mini 3是Mini系列目前的代表作之一，當然Mini系列還有一個更進階的系列，目前最新的產品是Mini 4 Pro，有需要的朋友可以看看。DJI Mini 3是入門級的航拍無人機，是真正的航拍無人機，並且起飛重量在249克以下，非常小巧，起飛更簡單而且日常攜帶也更方便。如果是剛剛入門並且想要真正的接觸航拍，並且購買預算比較苛刻，那麼選擇DJI Mini 3肯定沒問題。

DJI Mini 3（中關村在線提供）

DJI Mini 3採用了1/1.3英寸CMOS傳感器設計，鏡頭等效焦段24mm，光圈F1.7（目前消費級無人機最大光圈水平），能夠支援最高4K 30P的視頻拍攝，並具備雙原生ISO和晶片級HDR技術，讓視頻畫面水平有明顯提升。對於喜愛短視頻拍攝的用戶來說，DJI Mini 3支援無損豎拍，也就是可以直接翻轉鏡頭選擇拍攝橫向視頻或者豎向視頻。

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DJI Mini 3搭載的是DJI O2圖傳，能夠實現最遠10公里的圖傳能力。當然這個10公里的圖傳能力也是有條件的，至少是周圍干擾比較小或者無干擾的區域，比如自然景區等地方。在我們日常生活的城市、城鎮，根據干擾情況的不同，筆者親測圖傳距離能夠達到2-5公里不等。

DJI Mini 3採用了標準智能飛行電池和長續航智能飛行電池兩種規格，最長續航時間分別為38分鐘和51分鐘。51分鐘的續航時間給用戶帶來的是什麼？去掉起飛、構圖、返航的時間，實際體驗航拍的時間為35分鐘。35分鐘，即使是航拍一組長鏡頭的視頻素材也完全足夠了，因此可以讓用戶體驗的更加淋漓盡致。

3、DJI Avata 2，7699元

DJI Avata 2是大疆消費級無人機的一個分支，它的定義是飛行體驗無人機，與航拍無人機有較大的區別。DJI Avata 2更適合用戶體驗飛行的樂趣，它更注重與讓用戶體驗飛行樂趣的同時完成特殊視角的航拍。DJI Avata 2需要搭配DJI飛行眼鏡和DJI穿越搖桿才能實現最佳的體驗效果，而且可以讓零基礎用戶通過飛行搖桿體驗體感操控，並通過飛行眼鏡沉浸式的體驗飛行。如果想要體驗刺激的飛行樂趣，那麼選DJI Avata 2就夠了。

DJI Avata 2（DJI）

DJI Avata 2採用了一體式的槳保設計，因此在飛行過程中，如果是輕微的碰到其它物體，實際上DJI Avata 2是不會直接墜落的，而是會自行調整飛行姿態繼續飛行。如果不小心墜落，尤其是底朝天的情況下，還可以使用反烏龜模式，這個模式可以讓DJI Avata 2自行翻轉到正常姿態，再次起飛。DJI Avata 2的電池續航時間為23分鐘，這個時間足夠大家體驗一次暢快的飛行體驗。

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DJI Avata 2需要搭配DJI飛行眼鏡3來觀看飛行畫面，提供了優質的沉浸式的飛行體驗。DJI Avata 2搭載的是DJI O4圖傳系統，它支援最遠13公里的圖傳距離，同時支援最大60Mbps圖傳碼率。同時DJI飛行眼鏡3提供了非常優秀的觀看體驗，畫質優秀的同時還帶來了沉浸式的體驗，與我們以往觀看遙控器屏幕的感受完全不同。對於近視和遠視的用戶，DJI飛行眼鏡3也內置了可調節屈光度的設計，因此不用重複佩戴眼鏡。

操作方面，與以往遙控器操作不同的是，DJI Avata 2支援DJI穿越搖桿3。DJI穿越搖桿3提供的是體感操作，我們只需要簡單的晃動手裏的搖桿，就可以直接操控Avata 2，並且可以零基礎直接上手。操作時飛行眼鏡中會有個小白圈，我們通過搖桿控制小白圈的朝向，Avata 2就會朝小白圈的方向飛行。同時穿越搖桿3提供了一鍵剎停功能。一鍵剎停按鈕給用戶帶來了更大的安全性保障，新手用戶如果感覺情況不妙，可以直接按下這個按鍵，這樣DJI Avata 2就會直接剎停，並懸停在空中。

DJI Avata 2最大的功能方面提升就是「一鍵花飛」。以往，用戶如果想要藉由飛行器完成高難道、酷炫的畫面，需要非常高的操作技巧，比如進階用戶使用FPV遙控器精準雙指打杆。普通用戶使用穿越搖桿進行體感操作是不可能完成的，而新手和普通用戶使用FPV遙控器來操作飛行器難度過大，炸機風險急劇增加。現在，用戶只需開啟DJI Avata 2的「一鍵花飛」功能，搭配DJI穿越搖桿3即可完成高難度的花飛動作，滿足更多的出片需求。

4、DJI Air 3S，10,899元

如果說預算是萬元以內，同時又有對畫質和航拍能力有較大需求的用戶來說，可以考慮DJI Air 3S。DJI Air 3S是這個系列最新一代的產品，具備雙攝的拍攝能力，主攝回歸了一英寸，影像系統表現達到旗艦水平。同時DJI Air 3S成為大疆首款配備向前激光雷達的消費級無人機，在避障和智能返航（尤其是夜間等暗光環境下）方面有了明顯提升。

DJI Air 3S（中關村在線提供）

廣角相機部分，採用了一英寸CMOS傳感器設計，有效像素5000萬，光圈f/1.8，等效焦段24mm。中長焦相機部分，採用了1/1.3英寸CMOS傳感器，有效像素4800萬，光圈f/2.8，等效焦段70mm。此外，DJI Air 3S搭載了全新的圖像處理平台以及智能算法，因此硬件配置更高。

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視頻規格方面，DJI Air 3S兩個相機均支援最高4K 60P HDR視頻錄製，具備14檔動態範圍，尤其是低光環境和大光比環境下可以保留更多細節。同時也均支援4K 120P以及1080P 240P的慢動作視頻錄製，以上的視頻規格均為無裁切視頻。

DJI Air 3S依然保留了頭部和尾部四顆魚眼相機、底部的兩顆廣角相機的避障視覺設計，同時增加了前向激光雷達設計，這也是大疆消費級無人機首次配備前向激光雷達。因此，DJI Air 3S可以實現夜景級全向主動避障，給用戶在暗光和夜間飛行提供了更強大的安全保障。DJI Air 3S除了在避障方面有了明顯提升，新一代智能返航可以讓DJI Air 3S實現無衛星定位信號返航或者低光環境返航，對於用戶來說具備更安全的表現。

DJI Air 3S的單電池續航時間為45分鐘，足夠大家進行一組長視頻航拍的使用需求了。DJI Air 3S依然搭載了DJI O4圖傳，這個圖傳系統就是伴隨上一代Air 3而來的。DJI O4圖傳最遠支援20公里圖傳距離（FCC標準；SRRC/CE/MIC最遠10公里），支援最高1080P 60fps的圖傳畫面。

5、DJI Mavic 3 Pro，17,599元

DJI Mavic 3 Pro，大疆旗下消費級無人機的天花板，也是真正的旗艦級無人機。對於想要超高質量的航拍用戶，尤其是攝影師和專業視頻創作者來說，那麼首選就是DJI Mavic 3 Pro。它不僅具備4/3畫幅傳感器，同時具備三攝影像系統，在續航、飛行性能等方面也是具備旗艦級的表現。當然，價格也是消費級無人機中的天花板，它的大師套裝價格超過3萬元。

DJI Mavic 3 Pro（中關村在線提供）

大疆Mavic 3 Pro的三顆攝像頭包括4/3畫幅CMOS傳感器的主攝，採用了哈蘇相機、2000萬像素、等效24mm焦距、f/2.8-f/11可變光圈設計，能夠拍攝最高5.1K 50P和4K 120P規格視頻的錄製，原生12.8檔動態範圍，支援哈蘇自然色彩解決方案（HNCS），支援D-Log色彩模式和新增加的D-Log M色彩模式。

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另外兩顆攝像頭為中長焦相機以及長焦相機。中長焦相機採用了1/1.3英寸CMOS傳感器設計，等效70mm焦距、4800萬像素、3倍光學變焦、f/2.8光圈設計，能夠記錄最高4K 60P視頻規格，並支援新增加的D-Log M色彩模式。

長焦相機在Mavic 3中就已經出現，在大疆Mavic 3 Pro得到了升級，目前的配置是1/2英寸CMOS傳感器設計，等效166mm焦距、1200萬像素、7倍光學變焦、28倍混合變焦、f/3.4光圈設計，支援最高4K 60P視頻規格。

大疆Mavic 3 Pro支援全向避障，也就是說360度球形範圍內全向避障。大疆Mavic 3 Pro可以感知上、下、前、後、左、右等方面的物體的識別和避障。大疆Mavic 3 Pro搭配的是DJI O3+圖傳系統，能夠支援最遠15公里的圖傳距離，能夠傳輸全高清60fps的畫面。大疆Mavic 3 Pro一塊電池能夠提供最高約43分鐘的續航時間。

延伸閱讀：DJI飛行眼鏡N3 54度視角、1080P 60Hz大屏 低成本沉浸式體驗（點擊連結看全文）

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