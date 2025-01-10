小米Redmi Note 14 Pro+開箱實測｜小米最新推出Redmi Note 14 Pro+絕對可以稱得上是手機拍攝界的「小金剛」。擁有頂尖的影像硬件配置和智能AI，不僅能夠輕鬆拍攝出專業級別的照片和視頻，還具備強大的防護性能，能夠抵禦日常的各種碰撞和水漬，絕對是追求頂級拍攝體驗的用家首選。最重要新機售價相當「抵玩」，可算曷近期高性價比手機之一。



小米Redmi Note 14系列可算是性價比相當高的拍攝手機

2億像素拍攝超精細

小米Redmi Note 14 Pro+配置了業界最新2億像素AI相機系統，採用了1/1.4英寸超大感光元件和7片式鏡頭，再加上OIS光學防抖功能，能夠捕捉細膩絢麗的照片。還有800萬像素超廣角、200萬像素微距鏡頭，令拍攝更有彈性。而且Redmi Note 14 Pro+擁有多種出色功能。2倍光學變焦和30倍數碼變焦可以靈活應對遠景拍攝，而5倍混合光學變焦則可以捕捉細微的遠景細節。此外，它還支援動態拍攝、運動追焦、閃電連拍等專業級功能，能夠充分滿足用戶對於創意和運動拍攝的需求。前置鏡頭方面，Redmi Note 14 Pro+採用了2000萬像素的高清自拍鏡頭，支援0.8倍的廣角拍攝，可以輕鬆拍攝出大畫面的群體自拍。

最重要是它除了硬件，還搭載了小米強大的AI算法，能夠針對不同拍攝場景進行智能強化。比如在夜景拍攝中，它可以自動判斷環境光線，進行合成降噪等處理，讓夜間照片同樣清晰細膩。在人像拍攝中，它則能夠精準識別人臉，對五官和膚質進行細緻的美化調整，呈現出自然動人的人像效果。此外，Redmi Note 14 Pro+還集成了一系列創意拍攝功能，例如AI智能擴圖、AI修除等，可以幫助用戶快速完成圖像後期編輯，提升整體拍攝體驗。

記者就利用新手機拍攝不同的場景，包括遠攝微距、自拍人像等，Redmi Note 14 Pro+的表現都十分出色，尤其當拍攝2億像素的相片時，就算放大都不以看清不少細節，以三千有找的價位而言，這手機拍攝出來的質素可以算令人十分滿意。

配備2億像素＋OIS及AI拍攝相機系統

就連自拍前鏡都質素都非常不錯

利用AI可以為添加不同風格或優化

當然就連最實用的AI消除都可以使用

機身夠硬淨化身小金剛

除了出色的拍攝功能，Redmi Note 14 Pro+在防護方面也表現出色。它採用了鋁合金複合框架、能量吸收海綿橡膠和聚合物緩衝材料等設計，可以有效抵禦2米高的跌落。同時，它的正面採用了康寧大猩猩玻璃Victus 2，具有優異的抗刮性能。即便是一不小心觸碰到粗糙的表面，也不用擔心屏幕會出現龜裂或刮痕。

Redmi Note 14 Pro+還獲得了IP68級別的防塵防水認證，可以在水深2米的環境下浸泡長達24小時而不受影響。即便是在惡劣的戶外環境中，遭遇突如其來的雨淋或者意外跌落水中，這款手機都能輕鬆應對。即使觸碰海水或其他液體，經過簡單擦拭乾燥後，也不會對手機造成任何損害。堅固耐用的設計讓Redmi Note 14 Pro+無論是在日常使用中，還是在嚴酷的戶外活動中，都可以持續保持最佳狀態及可靠使用保障。記者在實試手機的堅硬程度時，利用手機「打釘」，對手機都沒有任何損傷。

記者在實試手機的堅硬程度時，利用手機「打釘」，對手機都沒有任何損傷。

中規中矩主機性能

除了出色的相機和防護性能，Redmi Note 14 Pro+在硬件配置方面也絕不遜色。它採用了小米最新的Snapdragon 7s Gen 3晶片，採用4nm製程工藝，擁有1個主頻高達2.5GHz的Cortex-A78核心和3個高效Cortex-A78核心，再加上4個節能型Cortex-A55核心，整體性能表現出色。利用Antutu跑分，取得近75萬分數，以中階手機而言非常不錯。

配合高達16GB的LPDDR4X/LPDDR5記憶體以及最高512GB的UFS 2.2/UFS 3.1高速儲存，Redmi Note 14 Pro+在日常使用和高負載操作中都能保持極速流暢的體驗。記者安裝了《原神》或《崩鐵》等遊戲，就算設定為60fps仍可以應對自如。

還配備了5110mAh的大容量電池，搭配120W的HyperCharge快充技術，15分鐘內就能從0%充到80%，完全滿足用家對於續航和快速充電的需求。

此外新機還擁有高達3000nits的峰值亮度，配合2,400 x 1,080解像度、120Hz刷新率和10bit色深等頂級顯示參數，在觀看高清影片或沉浸式遊戲時，都能帶來極致的視覺體驗。即使在強光下，內容也依舊清晰可見。

新機還有不少實用的AI功能，包括AI即時翻譯、Google Circle to Search、AI 記事本、AI 錄音機、AI字幕、AI自動影片剪輯以及圖像編輯等，全部都非常實用。

可以即時為錄音轉為文字後再作翻譯

在外觀設計上，Redmi Note 14 Pro+同樣堪稱出色。它採用了優雅的對稱式中框設計，配合曲面玻璃，整體給人一種極致簡約、科技感十足的視覺效果。此外還提供了多種時尚配色可供選擇，包括午夜黑、冰霜藍、薰衣紫等，滿足不同用家的個性化需求。機身厚度僅8.75mm，重量也只有210.14克，手感輕盈舒適，非常適合單手操作。

除了Redmi Note 14 Pro+外，同時還推出Redmi Note 14 Pro以及Redmi Note 14 5G、更便宜的Redmi Note 14。

Redmi Note 14 Pro+ 5G售價：12+512 GB（港幣 $2999)、12+256GB（$2799）



Redmi Note 14 Pro 5G售價：12+512 GB（港幣 $2499)、12+256GB（$2299）



Redmi Note 14 5G售價：12+512 GB（港幣 $1999)



Redmi Note 14售價：8+256 GB（港幣 $1499)、6+128GB（$1199）

