Galaxy S25 Slim測試參數初曝　用S8 Elite晶片　效能與輕薄結合

日前網絡有疑似 Samsung 年度重點手機 Galaxy S25 Ultra 測試參數流傳，新近又有系列新增機型、走輕薄設計路線 S25 Slim 的《GeekBench》測試參數曝光。



本文刊登時，在測試工具 GeekBench 數據庫，搜尋關鍵字 Samsung SM-S937U，即可找到疑為三星 S25 Slim 的《GeekBench 6》測試參數。

Galaxy S25 Slim?（x）

Galaxy S25 Slim將採用S8 Elite晶片，更有12GB Ram：

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Samsung SM-S937U會是Galaxy S25 Slim？

儘管其測試表現疑因樣本機關係低於預期，但就可看到 S25 Slim 將採用 Galaxy 特供版 S8E 晶片，預載 Android 15 及擁有 12GB RAM 版本。

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Samsung SM-S937U會是Galaxy S25 Slim？

綜合現有資訊，作為 Galaxy S 系列補充的 S25 Slim，將頗大機會擁有低於 7mm 機身厚度，集輕薄設計與 S8E 旗艦效能於一身。

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