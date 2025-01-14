BMW X3｜2025運動型多功能SUV升級登場！微混合系統輸出更強馬力

BMW X3 2025運動型多功能SUV升級登場＋規格、車價｜BMW X3一直以來都是BMW X系列家族的銷售明星，憑藉出色的駕駛動態表現和多功能性，成為不少車迷心目中的理想座駕。如今，第四代全新BMW X3強勢登陸香港，為車壇掀起新的一波風潮。



全新BMW X3外觀設計注入了濃厚的運動氣息，尤其BMW家族經典的雙腎型鬼面罩，採用了縱橫交錯的立體紋理設計，搭配L型LED日間行車燈，勾勒出極富律動感的前臉造型。加上可選配的BMW Iconic Glow發光雙腎型鬼面罩和動感迎賓燈，為整車增添了更多科技感和未來感。車側線條更加銳利流暢，輪拱處理突出，配合隱藏式排氣尾管，令X3擁有強烈的運動感。在尾部設計上，T型LED尾燈條鋪展開來，在夜間營造出非常醒目的視覺效果。

BMW最新X3系列正式登場

卓越配置微混合動力

在動力方面，全新BMW X3採用了48V微混合動力技術，結合了8速Steptronic自動變速箱，以及BMW xDrive智能四驅系統。其搭載的2.0升BMW TwinPower Turbo直列四缸渦輪增壓引擎能夠爆發出190匹的最大馬力和310牛米的最大扭矩，讓整車在0-100km/h的加速時間僅需8.5秒，為車主出行注入了強勁動力。此外，X3的底盤設計也經過優化升級，前輪懸架的傾角增加了19%，大幅提升了轉向靈敏度和穩定性，讓車主於各種路況下都能享受到出色的操控感受。在BMW X3 20 xDrive M Sport Edition車型上，更標配了M Sport懸掛系統、可變運動轉向系統、M Sport制動系統和19吋M輕量化鍛造輪圈等，進一步突出了運動性能。不管是在複雜的市區道路，還是在曲折蜿蜒的郊外山路，全新BMW X3都能輕鬆應對，令車主體驗駕馭樂趣。

合共4款型號的X3

科技配備升級更安全

在科技配備方面，全新BMW X3也有了全面升級。配備了BMW Operating System 9操作系統，並配備了14.9吋的觸控式中央控制屏幕和12.3吋的全數位虛擬儀錶版，通過觸控和語音控制，最大限度降低了實體按鍵的使用，提升了駕駛的安全性和便利性。還配備了BMW Driving Assistant駕駛輔助系統，包括前後碰撞警示、閃避輔助、車道偏離預警、後方車流警示等功能，能夠在緊急情況下為駕駛者提供及時的安全防護。同時，Parking Assistant泊車輔助系統也讓泊車操作變得更加簡單自如。而X3 20 xDrive M Sport Edition更搭載了Harman Kardon環迴立體音響系統，帶來極致的音響享受。

全新設計的車內籠設計更具科技感

內飾設計方面，全新BMW X3延續了運動化風格，中控台及車門均採用了可選配的BMW Interaction Bar帶來的漸變氛圍燈設計，營造出更加包裹的視覺效果。再加上重新設計的平底方向盤，為車主帶來更加前衛時尚的科技感受。而座椅部分，X3採用了舒適透氣的Veganza純素皮革，無論是日常通勤還是假日出遊，都能帶來非常出色的乘坐體驗。另外，全景玻璃天窗的加入，為車室內部營造了更加寬敞明亮的視野。從容納能力來看，X3的行李廂空間從570升可擴充至1700升，可謂是出遊必備的理想選擇。

BMW X3 20 M Sport Edition

全新BMW X3系列，售價由49.9萬起，即日起接受預訂。