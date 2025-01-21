OPPO Reno13 Pro 5G上手評測｜近日OPPO推出旗下最新的輕旗艦手機Reno13 Pro 5G，無疑將為手機攝影帶來全新的定義。不但擁有出色的外觀設計和硬件規格，最大的亮點在於其「水下相機模式」以及出色的AI功能，用家可以就算在水中仍可拍攝時捕捉清晰動人的水底畫面。而全新的AI智能影像處理功能，Reno13 Pro 5G可以說是手機攝影領域出色之作。新機已經正式入手，立刻為大家上手開箱實測。



時尚奢華外觀設計

首先，讓由Reno13 Pro 5G的外觀設計開始。這款手機採用了全新的光影交錯設計，融合了現代美學與精密工藝，呈現出極其動人的視覺效果。記者手上的紫色機身，在多變的日光照射下，可以看到有如蝴蝶的光影花紋，十分漂亮。

OPPO Reno13 Pro 5G上手實測

而且機身採用了航太級鋁合金中框，不僅提升了整體質感，亦都十分耐用。此外，Reno13 Pro 5G的厚度僅7.55mm，重量僅約195g，非常輕薄級別。加上優秀的握持手感，即使長時間使用也不會有任何負擔，非常適合隨時隨地的便攜拍攝。

機身只有7.55mm厚，拎上手份外覺得輕巧

除了精致時尚的外表，Reno13 Pro 5G在防水能力上也是出類拔萃。它通過了IP68和IP69級別的防塵防水認證，無論是在日常生活中還是在戶外探險中，都能抵禦各種意外，為用家提供更加安心的使用體驗。

出色的顯示體驗

在顯示方面，Reno13 Pro 5G採用了6.83吋的OLED面板，擁有1.5K高清解析度和120Hz的高刷新率，加上2.5D屏幕設計，無論在視覺上或手感都非常不錯。而且它還擁有HDR10+認證，可以很好地還原豐富的色彩和對比度，帶來身臨其境的視覺體驗。另一方面，Reno13 Pro 5G的屏占比高達93.8%，幾乎實現了全面屏的效果，打造出沉浸式的觀看感受。無論是欣賞高清影片，還是玩遊戲，都能感受到前所未有的臨場感。

曲邊設計，令機身更加好拎

顛覆想象的水下攝影

Reno13 Pro 5G最大的賣點當然是它的「水下相機模式」，用家能夠在水下環境中輕鬆拍攝，最長可在1.5m深度的水中拍攝長達30分鐘的照片及影片。方便用家就算出外水上活動或浮潛時，亦可以用來拍攝相片之用。而且它擁有強大的攝影系統，它搭載了5000萬像素的主鏡頭，不僅擁有PDAF自動對焦和OIS光學防震功能，還配備了大光圈f/1.8，在低光環境下也能捕捉出清晰細膩的影像。與此同時，5000萬像素的潛望式長焦鏡頭和800萬像素的超廣角鏡頭，進一步擴展了拍攝視野，方便用家捕捉各種精彩瞬間。加上前置5000萬像素的自拍鏡頭，令用家自拍美照時，仍可以有非常出色的成像品質。

OPPO Reno13 Pro 5G擁有強大的拍攝性能

除了出色的相機配置，Reno13 Pro 5G還搭載了OPPO最新的AI影像技術，進一步提升了其攝影實力。其中，「AI畫素超高解析度」功能能夠智能增強圖像的清晰度，即使對低分辨率的圖像進行放大裁切，也不會出現模糊的情況。這亦對水下攝影來說尤其重要，因為水中環境複雜，拍攝的照片很容易出現雜訊，而這一AI技術能夠自動修復和優化。

OPPO Reno13 Pro 5G試相👇👇👇

5000萬像素人像配以大光圈拍攝時，就算冇P圖都可以做出十分自然的散景照片。

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另外，另一實用的功能「AI消除拖影」，則可以有效還原因手震造成的模糊照片，讓用家將模糊照片或快速移動的主體時，也能獲得清晰銳利的畫面。同時，「AI消除反光」技術還能智能識別和去除拍攝時玻璃反光的干擾，確保每一幅照片都能還原真實的場景。

此外，記者另一覺得十分實用的功能，便是支援「Livephoto功能」，讓能輕鬆將拍攝的照片和影片即時無線分享至iPhone上。這不僅提升了跨設備互聯的便捷性，也讓社交分享變得更加簡單快捷。

可以利用Livephoto功能直接將相片、影片無線傳輸至iPhone之上。

出色的性能續航體驗

性能方面亦都不失禮，搭載了MediaTek Dimensity 8350處理器，可以提供流暢的日常使用體驗和強大的AI運算能力，完美支持各種應用場景。利用Antutu跑分時，可取得近110萬分以上，玩《原神》或《崩鐵》等「大食」遊戲時，就算設定高畫質60fps都可以應付得到。同時，它還擁有5800mAh的大容量電池，以及支援80W SUPERVOOC超級閃充，可以在短時間內迅速補充電力。

綜括而言，OPPO Reno13 Pro 5G擁有時尚設計、防護能力、顯示體驗和攝影實力上均表現出色，尤其是革新性的水下相機模式。雖然性能或許未及現時頂級旗艦手機，但以四千餘元的售價，已經非常抵玩及出色，值得考慮。

OPPO Reno13 Pro 5G售價：$4199（12GB + 512GB）

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