Asus華碩Zenfone 12 Ultra上手實測｜更強AI體驗！拍攝功能大升級

Asus Zenfone 12 Ultra上手實測｜Asus早前推出的ROG 9 Pro系列，以打機、電競為設計重點的手機，無論性能及機身設計都吸引不少年青人。不過對於成熟用家，Zefone系列或許才是最合適。最新一代的Zefone 12 Ultra正式公布，而且新機已經提早入手（16＋512GB版本），立刻為大家作詳盡實測！



旗艦級AI攝影性能 超強拍攝實力

Asus Zenfone 12 Ultra搭載強大的AI智能攝影功能，完全能滿足使用者各種拍攝需求。手機配備了5000萬像素主鏡頭、1300萬像素超廣角鏡頭以及3200萬像素3x長焦鏡頭，加上Sony Lytia 700感光元件，能帶來出色的拍攝效果。此外，它還搭載6軸混合光學防手震系統，即使在移動中也能拍出穩定清晰的影像。

Asus華碩Zenfone 12 Ultra上手實測

5000萬像素主鏡頭、1300萬像素超廣角鏡頭以及3200萬像素3x長焦鏡頭

記者就在室內試拍不同照片，試拍小貓時可以細心看到不同細節位置，就算在不夠光的情況下，依然拍攝出十分出色的照片。

試相

試相

另外新機擁有AI追焦錄影功能，能實時偵測並跟蹤拍攝對象，自動調整焦距和畫面構圖，確保主體始終保持清晰聚焦。不論是運動場景拍攝還是自拍，相機都能靈活應對，捕捉每個精彩瞬間。此外，內置AI人像錄影2.0功能，更能打造電影級別的散景效果與自選光斑特效。

AI智能消除與修復 拍出完美照片

以AI自居，當然擁有一系列AI智能照片處理功能。例如AI 智慧消除能精準消除照片中的瑕疵，生成完美影像；AI 模糊修復則可快速修復模糊照片，恢復清晰細節。此外，AI快門追焦功能可自動識別移動中的主體，並將背景調整為動態模糊，為作品增添速度感。無論是清晰度、色彩還是構圖，Zenfone 12 Ultra都能助用家拍出出色作品。

AI 模糊修復功能實試

記者就實試了多項AI修圖功能，刪除人物及背照效果當然不錯，而最令人感到驚喜的便是AI Unblur，有時手震或移動中令相片出現少量「失焦」或「震動模糊」的情況，可以fine tune回更清晰的狀態，效果非常出色。不過如果晃動覆度較大，就未能成功完全校正調sharp，只適合些微失焦的照片。

AI智能助手 提升使用便利性

Asus Zenfone 12 Ultra同時搭載了強大的AI智能助手，提供多項智能功能，大幅提升日常使用體驗。與上代一樣擁有強大的AI翻譯功能，而且更升級為即時通話口譯2.0、AI錄音筆記2.0等實用應用，能實時翻譯對話及自動生成會議記錄。此外，AI文章摘要與AI檔案摘要功能，也可快速整理網頁和文件內容，可以更輕鬆掌握重點。

此外，手機還升級了畫圈搜尋和AI搜尋助手功能，只需在螢幕上畫個圈就能快速搜尋相關資訊，大幅提升效率。無論是查詢照片、APP還是設定，Zenfone 12 Ultra的AI助手都能提供貼心幫助。

不同AI配套可在設定內啟動

頂級硬件配置 續航力出色

在硬件配置方面，Asus Zenfone 12 Ultra搭載今年旗艦級Qualcomm Snapdragon 8 Elite處理器，高達16GB的LPDDR5X記憶體和最大512GB的UFS 4.0儲存空間，能提供極速且順暢的使用體驗。

全新的冷杉綠色，非常特別搶眼。

記者利用Geekbench 6實測跑分，單核取得3200分、多核取得高達10280分，而OpenCL取得20032高分。利用Antutu跑分時（系統認錯手機為ROG 9 Pro），取得高達290萬分，與市面上其他旗艦手機睇齊，當然與自家的ROG 9 Pro同樣高效。

Asus Zenfone 12 Ultra跑分成績

電池方面，它配備了5500mAh大電量，加上65W超級快充支持，就算緊急時都可以很快為手機完成充電。此外，它還支援15W無線充電，使用上更加方便自由。

無論在機身設計、拍攝、效能及AI功能等各方面都有出色表現，性能有如之前ROG 9 Pro般出色，而機身設計則更時尚平實，更適合一般人士。另外，新機將3.5mm插口繼續保留下來，對於有線耳機有要求的用家絕對是一大福音。

新機保留了3.5mm插口

Asus華碩Zenfone 12 Ultra價錢：$8498（16＋512GB）

2月7日中午12時起接受預訂

