Apple Invites 新app上架｜Apple蘋果最近推出全新應用程式「Apple Invites」app，為iPhone用家打造一站式活動邀請服務。果迷透過這款APP，可以輕鬆設計獨一無二的邀請函，並管理RSVP回覆、共享相簿及建立共同播放清單，為每個重要時刻添加更多個人特色。以後約朋友飯局、去旅行都會更簡單。



一鍵打造獨一無二的電子邀請卡

Apple Invites讓活動邀約變得輕而易舉。用家只需選擇精心挑選的背景圖像、活動主題、日期時間等資訊，便能立即生成專屬的電子請柬。無論是家庭聚會、朋友派對還是商務活動，這款app都能為你打造獨特的邀請卡。

Apple新推出的Invites app，以後約朋友聚會可以有更靚的邀請卡。

另外，活動主辦人可輕鬆管理RSVP回覆、發送附註提醒，甚至隨時編輯活動細節並通知所有受邀者。此外，app還能與地圖和天氣app無縫銜接，為受邀嘉賓提供地點路線和天氣資訊，提升活動體驗。

簡單幾步就可以完成邀請卡

而Apple Invites最大亮點之一，就是能讓參與者一同創建相簿和音樂播放清單。可將iCloud相簿直接共享，隨時上傳和欣賞活動精彩瞬間；而Apple Music訂閱用家更能共同打造屬於這場活動的專屬歌單，讓聚會增添更多互動性和娛樂性。

記者實際使用時，十分簡單幾步，換上主題圖片、選擇活動名稱、地點、時間以及選擇是否分享iCloud圖片後便完成電未邀請卡，可以將連結直接send給朋友，十分簡單。

Apple Invites 設定步驟👇👇

非iPhone用家都可回應

而且不論受邀者是否擁有Apple設備、iPhone等，只要透過瀏覽器也能輕鬆回覆出席，亦即Android或非果迷都可以回應。更可直接通過訊息、郵件或社交平台分享邀請，大大拓寬了活動的受眾範圍。即使有任何變動，也能即時編輯並通知所有人，提升活動組織效率。

除了活動邀約功能，Apple Invites的用戶還能享受到iCloud+的諸多頂級功能，如海量儲存空間、隱私保護、自訂電郵等。這些強大的工具進一步提升了用家的生活品質。