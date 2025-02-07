Tesla Model Y 2025年 新版抵港展出，33.9萬起首批限量徽章，何時交車？｜繼早前正式公布了 2025 年全新 Tesla Model Y 之後，Tesla 今天正式宣布將於本周開始在本地三大體驗中心公開展出這款全新旗艦 SUV，必成為香港車迷矚目的焦點。



新一代 Model Y 無疑是 Tesla 近年最矚目的新車，外觀設計上煥然一新。車頭採用了融合了 Cybertruck 和 Cybercab 風格的單一貫穿式車燈設計，十分醒目，增添了未來感。值得一提的是，車尾更採用了業內首創的間接反射式尾燈，這種獨特設計不僅更加美觀，更能有效減少空氣阻力，提升整體的能源效率。車型還推出了全新的「冰川藍」顏色，這種冷調配色與 Model Y 未來科技風格的整體氛圍非常契合，讓這款車更具辨識度。

Tesla Model Y 新版正式抵港展出

內飾方面，Model Y 也進行了大幅升級。全新的多媒體娛樂系統支援 17吋超大觸控屏，融合了最新的 Tesla 智能系統，搭載 Spotify、Apple Music 等音樂串流服務，以及語音控制等智能功能，為駕乘者帶來更加智能便捷的體驗。同時，後排座椅也升級成為電動調校及可摺疊放平，靈活性更強，滿足各種用途需求。而不少車迷特別高興是，指揮燈杆終於回歸，在操作上相信更能滿足車迷習慣。

全新設計車頭非常搶眼

在性能方面，新 Model Y 同樣有了長足進步。搭載升級版 V4 電機系統的長續航版本，最高續航里程高達 551 公里(WLTP)。加上重新調校的懸掛系統，可以帶來更加平穩、寧靜的駕乘感受。Model Y 首發系列版本還提供免費的加速提升功能，可將0-100km/h加速時間縮短至4.3秒，動力表現更加出色，大大提升了新 Model Y 的駕乘樂趣。

為了提供更加周到的服務，Tesla在香港的充電網絡也已經十分完善。目前香港地區共有 84 個超級充電站，包括 445 個超級充電器，以及 134 個目的地充電站，擁有 1099 個充電點。

Tesla 針對特別推出了「限量版首發系列」徽章：包括車尾箱、門檻板及充電中控台等位置均飾有專屬的「Launch Series」首發系列徽章，並設有投影燈，於車迷每次進出車輛時投影到地面。

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新版Model Y後輪驅動版由33.9萬起（一換一），如選擇全輛驅動版則由42.7萬起（一換一），今日起預訂最快今年第2季收車（大約今年5月左右）。新車將會由今日起於將於啟德、荃灣及沙田體驗中心展出，車迷值得前往體驗。

2025年新版Tesla Model Y及Model S售價：