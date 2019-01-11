Samsung Galaxy S10 系列發表日期已定！擇日原來有「玄機」！？

數碼生活
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Samsung Galaxy S10 傳聞近日非常多，官方亦選擇了在這個時候發出新品發布會的正式邀請。

根據官方邀請函，Samsung Galaxy S10 系列將會在 2 月 20 日正式登場，如果熟悉手機業界的朋友，相信會知道 Samsung 今次發布日子的選擇有點特別，背後或者有特別的謀算呢？

今次的發布會擇日擇在 2 月 20 日，除了可能是要與其第十代 Galaxy S 系列機相呼應之外，心水清的都知道這個日子剛好距離手機界一年一度盛事、在巴塞隆拿舉行的 Mobile World Congress 國際流動通訊大會約五日時間，比起過往幾代 Galaxy S 新機稍早登場。

屆時除了會有預期中的三部 Galaxy S10 新機之外，連不少用戶期待的 Samsung 新「摺機」都可能會亮一亮相！

提早發布意味著 Samsung 可以避開眾多大廠的新機發表大隊，在 MWC 展前先飲個「頭啖湯」、獨佔傳媒焦點，再在 MWC 展上再進行二次曝光，宣傳效果將會更佳。鑒於 2018 年對於 Samsung 的手機業績而言實在有點強差人意，今次為著宣傳優勢而提早發布會，可見 Samsung 方面對 Galaxy S10 系列的著緊程度。

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