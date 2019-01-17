Nike Adapt BB 自動綁帶波鞋　平民定價預計開賣日曝光

Nike Adapt BB 是一款自動綁帶的籃球波鞋，亦是 Nike 自從電影《回到未來》當中，超科幻的自動綁帶波鞋概念出現以來，最接近消費者的一款產品。Nike Adapt BB 跟 2016 年超限量的 OG Nike Mag、2017 年的 Nike HyperAdapt 1.0 相比，以更現實的價錢將自動綁帶技術帶到一般消費者的面前。

Nike Adapt BB 剛正式發布，是 Nike 首次將自動綁帶技術正式應用在籃球鞋上面的款式。雖然完全參照《 回到未來》（Back to the Future）製作，首次真正應用自動綁帶技術的 2016 年 Nike Mag，原則上都算是一對籃球鞋；但全球只發行 89 對，現市值超過 40 萬港幣的 2016 年版，恐怕已經不可以視為一對鞋去判斷。而在 2017 年（2018 年初香港推出）正式將自動綁帶技術加入到一般產品的 Nike HyperAdapt 1.0，原則上算是一對跑鞋，高達港幣 $4,999 的定價亦只可以算是一件測試商品。

Nike Adapt BB 可以連接手機的 Nike Adapt App 使用，預設多個不同鬆緊，配合不同的比賽情況使用。（Nike）

而正在美國展開有限度預售，並將會在 2019 年 2 月 17 日作全球發行的 Nike Adapt BB，其據報為港幣 $2,499 的定價，其實跟 Nike 近期與潮牌合作推出的 Fear of God 1 定價相若，有心入手的話，亦只是比頂級的籃球鞋大約貴 60%，尚在可以接受的合理範圍之內；能否成功以這個價錢入手，當然就作別論了。

Nike Adapt BB 的發展及技術（按圖放大）

Nike Adapt BB 需要透過專用的無線充電板充電。（Nike）

至於技術上，Nike Adapt BB 最特別是加入了名為 FitAdapt 的技術。作為 Adapt 系列的首作，Adapt BB 選擇了籃球這項運動（BB 其實是 BasketBall 的意思），原因是籃球員在比賽中，雙腳有可能會變大接近半個到一個碼的程度，而 Adapt BB 可以連接手機的 Nike Adapt App 使用，運動員可以預先設定多個鬆緊程度，在比賽不同過程中調節，令比賽時球鞋隨時都可以提供最貼腳的表現。

在 Instagram 查看這則帖子 Nike Basketball（@nikebasketball）分享的帖子 於 PST 2019 年 1月 月 15 日 6:29 上午 發佈

Nike 已經率先讓包括 Jayson Tatum、Luka Doncic、Kyle Kuzma 及 De’Aaron Fox 等新生代 NBA 球星試著，影片就是 Jayson Tatum 穿著 Nike Adapt BB 的示範。似乎這對超科幻的作品，恐怕是喜歡籃球的宅民黨黨友不可錯過的一款新產品。

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