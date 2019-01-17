Nike Adapt BB 自動綁帶波鞋　平民定價預計開賣日曝光

Nike Adapt BB 是一款自動綁帶的籃球波鞋，亦是 Nike 自從電影《回到未來》當中，超科幻的自動綁帶波鞋概念出現以來，最接近消費者的一款產品。Nike Adapt BB 跟 2016 年超限量的 OG Nike Mag、2017 年的 Nike HyperAdapt 1.0 相比，以更現實的價錢將自動綁帶技術帶到一般消費者的面前。
Nike Adapt BB 剛正式發布，是 Nike 首次將自動綁帶技術正式應用在籃球鞋上面的款式。雖然完全參照《 回到未來》（Back to the Future）製作，首次真正應用自動綁帶技術的 2016 年 Nike Mag，原則上都算是一對籃球鞋；但全球只發行 89 對，現市值超過 40 萬港幣的 2016 年版，恐怕已經不可以視為一對鞋去判斷。而在 2017 年（2018 年初香港推出）正式將自動綁帶技術加入到一般產品的 Nike HyperAdapt 1.0，原則上算是一對跑鞋，高達港幣 $4,999 的定價亦只可以算是一件測試商品。
Nike Adapt BB 可以連接手機的 Nike Adapt App 使用，預設多個不同鬆緊，配合不同的比賽情況使用。（Nike）
而正在美國展開有限度預售，並將會在 2019 年 2 月 17 日作全球發行的 Nike Adapt BB，其據報為港幣 $2,499 的定價，其實跟 Nike 近期與潮牌合作推出的 Fear of God 1 定價相若，有心入手的話，亦只是比頂級的籃球鞋大約貴 60%，尚在可以接受的合理範圍之內；能否成功以這個價錢入手，當然就作別論了。
Nike Adapt BB 的發展及技術（按圖放大）
Nike Adapt BB 需要透過專用的無線充電板充電。（Nike）
至於技術上，Nike Adapt BB 最特別是加入了名為 FitAdapt 的技術。作為 Adapt 系列的首作，Adapt BB 選擇了籃球這項運動（BB 其實是 BasketBall 的意思），原因是籃球員在比賽中，雙腳有可能會變大接近半個到一個碼的程度，而 Adapt BB 可以連接手機的 Nike Adapt App 使用，運動員可以預先設定多個鬆緊程度，在比賽不同過程中調節，令比賽時球鞋隨時都可以提供最貼腳的表現。
Nike 已經率先讓包括 Jayson Tatum、Luka Doncic、Kyle Kuzma 及 De’Aaron Fox 等新生代 NBA 球星試著，影片就是 Jayson Tatum 穿著 Nike Adapt BB 的示範。似乎這對超科幻的作品，恐怕是喜歡籃球的宅民黨黨友不可錯過的一款新產品。
為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持香港愛護動物協會，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10079