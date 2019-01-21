Samsung Galaxy S10 Exynos 處理器版本效能曝光

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Samsung Galaxay S10 系列的處理器一如以往備有Snapdragon 855 版本外，還有採用自家 Exynos 處理器的版本。最近，Geekbench 的資料庫中，終於找到有關採用 Exynos 9820 的 Galaxy S10 的跑分成績。雖然據 Samsung 慣例，有關版本只在韓國國內推出，但其效能表現仍然有相當大的參考價值。（文：黎生）

Samsung Galaxy S10 Exynos 9820 版本的 Geekbench 效能相當出色，其單核效能分數分別達到 4,382 ，比早期流出的 Galaxy S10+ Snapdragon 855 版本的分數更快；但若比較多核表現，則依然以 Snapdragon 855 版本較優。不過 Galaxy S10+ Snapdragon 855 版本的分數已流出了一段時間，故不排除 Samsung 會繼續調校，以提升 Snapdragon 855 版本的單核效能表現。

Samsung Galaxy S10 Exynos 9820 版本正式流出，但預計該版本只會在韓國國內推出。

採用 S855 處理器的手機目前仍然未有正式登場，但就目前的流出資料數據中可知，不論是採用 Exynos 9820 還是採用 S855 處理器的 Galaxy S10，效能對比上年度旗艦雖有大幅提升，但若與 iPhone XS 系列的 A12 Bionic 處理器相比，依然尚有一段距離。

資料來源：GSMArena

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