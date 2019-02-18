抖音擬將被印度政府禁用　制止傳播低俗文化TikTok教壞細路？

印度政府官員擬封殺抖音 TikTok ，力挽後生仔女「墜落」之勢？抖音這短片應用程式不但席捲中港澳台大中華地區，其海外版以TikTok之名廣傳。普及日韓、東南亞和歐美，全球約有5億人正在使用。美國最新錄得3個月內增加3千萬用戶之驚人升幅，連一些美軍官兵也有玩。而在印度抖音也越來越受歡迎，最新統計數字指出已累積2千萬活躍用戶。不過近日有印度議員憂慮抖音教唆青少年為呃Like參與「文化衰退」的不當行為，要求政府採取行動，遏止此平台傳播低俗文化。當局部門正積極考慮。

印度朝野正蘊釀取締中國社交平台「抖音」之部署。據印度《經濟日報》（The Economic Times）報導，泰米爾納德邦（Tamil Nadu）資訊科技部長M. Manikandan表示邦政府建議立法於泰米爾納德內禁止使用抖音，保護當地社會風俗及治安。納加帕蒂南（Nagapattinam）市議員Thamimun Ansari也在印度中央議會（Central Legislative Assembly）就相關事宜動議。Ansari表示他是受當地社工委託提出議案，指抖音的手機平台助長了不受法津及治安管制的激烈辯論，以及色情資訊的分享。他認為這些內容均有違印度傳統家庭價值。

有害及極端的內容經抖音流通並非新鮮事。世界各地用戶都曾經從此平台接觸各種偏激內容，好像在歐美社會較敏感的反猶訊息，還有種族歧視的影片。印度議員正擔心抖音成為Deepfake影片和嚴重網絡欺凌的溫床。Deepfake是Deep Learning（深度學習）和Fake（偽造）的混成詞，指採用人工智能人體圖像合成技術製作之「換臉」影片，多為虛假名人性愛片和報復性色情媒體。

根據截至2019年1月的統計數字，印度現時約有2千萬名活躍抖音用戶，年輕人佔多數（全球41%抖音用戶年齡介乎16至24歲之間）。《新印度快報》（The New Indian Express）去年12月曾報導有36名青少年因為在抖音遭受欺凌而致電防止自殺熱線求助。更有一名24歲男子因自拍著女裝短片被朋友和網民取笑、受不住刺激而跳軌自殺。

抖音方面對The Verge網站表示他們正聘請一位來自印度的「分部總裁」，跟當地執法部門改善協調。抖音發言人又指會制定強而有力的措施，以防止平台被人濫用。包括簡單易用的舉報機制，幫助用戶或執法部門舉報違反使用條款及社群規則的內容。儘管抖音已有回應，Ansari對傳媒表示若邦政府仍不禁止抖音，他和其團隊將繼續跟進此議題、尋求更強硬規管。

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