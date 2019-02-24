【Anthem 冒險聖歌】攻略：最麻煩主線　四大軍團兵墓穴任務解法

EA及Bioware大作PS4/PC/XB1《Anthem 冒險聖歌》的主線任務當中，有個比較麻煩的一環就是「軍團兵墓穴」試煉，四個墓穴任務需要做一堆條件才能解開。部份項目更是說明不足，以下就提供一些心得指引：

《Anthem 冒險聖歌》墓穴試煉的進度可以打開日記選單，於「挑戰」＞「探索」＞「自由模式」查看。在Day 1 Patch更新後，四個墓穴任務已改為在遊戲初期已計算實績，不需要等到開始任務才計算，麻煩程度稍為降低。

四個任務是繼續主線的必需條件，建議在選單按「追蹤」Keep Track狀況

伊文妮亞試煉

最為麻煩的一個試煉，要救機又要找寶箱及收藏品

藏寶箱 15

採集 25

標槍機甲維修 3

收藏品 10

「標槍機甲維修」要救起瀕死跪下的人3次，不論玩家還是NPC，如有朋友一起玩可以叫他死3次來簡單達成。如果是Solo的話，建議選擇困難模式並開始自由探索，於以下地點可常常獨發有NPC的世界活動，躲在後面「食花生」等NPC戰死後救起3次：

而藏寶箱及收藏品亦是選擇自由模式去完成，在開始地點已有幾個地方有寶箱，不過要留意它們有可能已被其他玩家打開而消失。起始位置部份寶箱：

+ 10 + 9 + 8

加伍尼斯試煉

最簡單的試煉，平時多點使用近戰擊殺以及多點用終極技來完結便可。

近戰擊殺 50

終極擊殺 50

傳說擊殺 3

卡里夫試煉

「連擊觸發」可參考早前的文章，理解連擊系統來完成。此試煉主要的困難點在「多重擊殺」。

任務 3

裝備擊殺 30

連擊觸發 15

多重擊殺 3

官方人員有在Reddit解答什麼是多重擊殺，其條件是10秒內擊殺8名敵人，最簡單的做法就是在自由模式１個人開世界任務，在出現一堆敵人時用終極技能來完成。

阿爾提納試煉

第二容易的試煉，在自由探索時完成隨機出現，紫色的「世界活動」；以及殺9隻菁英便可，平時做任務都會遇到。

世界活動 5

武器擊殺 30

弱點擊殺 15

菁英擊殺 9