撰文：鄧鴻至
最後更新日期：
【iPhone XR / iPhone XS Max 最高平1200蚊】 繼早前Smartone推出iPhone XR上台計畫、半日便迅速售罄後，有另一電訊商又推新的免上台買iPhone XR計畫，不限顏色及記憶容量、免上台（齋機）即時減800蚊最高1200蚊！究竟哪一個電訊商大清貨？
iPhone XR最多平HK$800
CSL Mobile（香港移動通訊）推出iPhone XR限時優惠，由即日起至月尾（2019年3月31日），可以不限顏色及記憶容量選購 iPhone XR、於csl或1O1O專門店以滙豐信用卡即時減機價，最高HK$800。
CSL推出新買機計畫，iPhone XR 最高減800蚊，不限顏色及記憶容量！
|
手機型號
|
iPhone XR
|
記憶容量
|
64GB
|
128GB
|
256GB
|
顏色
|
不限顏色
|
建議零售價
|
HK$6,499
|
HK$6,899
|
HK$7,799
|
信用卡優惠價
|
HK$5,799
|
HK$6,199
|
HK$6,999
|減幅
|-HK$700
|-HK$700
|-HK$800
|
並送200 Club 積分
iPhone Xs Max 512GB最高減HK$1200
另外，至3月31日前於csl或1O1O專門店以滙豐信用卡購買iPhone Xs Max 512GB，可以不限顏色（太空灰、銀色或金色）即時減高達HK$1,200機價（64GB 原價HK$9,499 / 256GB 原價 HK$10,799及512GB原價HK$12,499），同樣是不用上台的淨機價！