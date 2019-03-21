【iPhone XR / iPhone XS Max 最高平1200蚊】 繼早前Smartone推出iPhone XR上台計畫、半日便迅速售罄後，有另一電訊商又推新的免上台買iPhone XR計畫，不限顏色及記憶容量、免上台（齋機）即時減800蚊最高1200蚊！究竟哪一個電訊商大清貨？

iPhone XR最多平HK$800

CSL Mobile（香港移動通訊）推出iPhone XR限時優惠，由即日起至月尾（2019年3月31日），可以不限顏色及記憶容量選購 iPhone XR、於csl或1O1O專門店以滙豐信用卡即時減機價，最高HK$800。

CSL推出新買機計畫，iPhone XR 最高減800蚊，不限顏色及記憶容量！

手機型號 iPhone XR 記憶容量 64GB 128GB 256GB 顏色 不限顏色 建議零售價 HK$6,499 HK$6,899 HK$7,799 信用卡優惠價 HK$5,799 HK$6,199 HK$6,999 減幅 -HK$700 -HK$700 -HK$800 並送200 Club 積分