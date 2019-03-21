iPhone XR CSL限時優惠齋機齊色減800　XS Max最高減1200蚊

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【iPhone XR / iPhone XS Max 最高平1200蚊】 繼早前Smartone推出iPhone XR上台計畫、半日便迅速售罄後，有另一電訊商又推新的免上台買iPhone XR計畫，不限顏色及記憶容量、免上台（齋機）即時減800蚊最高1200蚊！究竟哪一個電訊商大清貨？

iPhone XR最多平HK$800

CSL Mobile（香港移動通訊）推出iPhone XR限時優惠，由即日起至月尾（2019年3月31日），可以不限顏色及記憶容量選購 iPhone XR、於csl或1O1O專門店以滙豐信用卡即時減機價，最高HK$800。

CSL推出新買機計畫，iPhone XR 最高減800蚊，不限顏色及記憶容量！

手機型號

iPhone XR

記憶容量

64GB

128GB

256GB

顏色

不限顏色

建議零售價

HK$6,499 

HK$6,899 

HK$7,799 

信用卡優惠價

HK$5,799 

HK$6,199 

HK$6,999 
減幅 -HK$700 -HK$700 -HK$800
 

並送200 Club 積分

iPhone Xs Max 512GB最高減HK$1200

另外，至3月31日前於csl或1O1O專門店以滙豐信用卡購買iPhone Xs Max 512GB，可以不限顏色（太空灰、銀色或金色）即時減高達HK$1,200機價（64GB 原價HK$9,499 / 256GB 原價 HK$10,799及512GB原價HK$12,499），同樣是不用上台的淨機價！

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