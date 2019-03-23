iPhone SE 2 現身？官網、配件廠齊漏風聲！有3.5mm﹑全屏幕

【iPhone SE 2】Apple 於 3 月 26 日發佈會前已經分別公布了 AirPods 2、iMac 2019、iPad Air，以及 iPad Mini。很多人也以為 Apple 已打出所有底牌，但近日竟在 Amazon 和 Casetify 等網站曝光了久違三年的 iPhone SE 2 專用保護殻和螢幕保護貼，看來這消息值得果迷期待。

Casetify 推出 iPhone SE 2專頁

全球知名手機殻品牌 Casetify，在市場上一直是手機殻款式設計的領導角色，很多名人紅星都在社交平台上展示他們所使用的 Casetify 手機殻。而近日 Casetify 就開設了 iPhone SE 2 的專頁，表示該手機殻的系列即將登場，相信這比其他的消息來源都更加可信。從專頁上唯一的一張圖片看來，iPhone SE 2的音量按鈕將和 SE 一樣，使用圖形的＋／－符號按鈕。另外，將使用單鏡頭設計，或會是 XR 的鏡頭規格嗎？圖中的 iPhone SE 2 機身和厚度，看上去和 SE 相似，對一直覺得 SE 這個舊機身設計滿意的用家來說，或是最好的消息。

Casetify 的 iPhone SE 2 保護殼專頁（Casetify 官網截圖）

Amazon SE 2 手機殻及保護貼透露手機設計

除了 Casetify 推出專頁外，現在也能於 Amazon 搜索到 iPhone SE 2 的手機殻及保護貼，而且更能在手機殻的圖片中看到，iPhone SE 2 的機身設計。如圖片消息正確，新機將採用「M字額」，不過感覺比 X、XS更窄。同時，改用全屏設計應加入 Face id 功能。另在展示手機底部的圖片上可見，iPhone SE 2或會從新加入 3.5mm 的耳機接口，應該有不少用家樂見這個設計。

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Apple 官方洩密？

還有一個更值得研究的消息，即是由 Apple 官方洩漏出來的，事源是 Apple 官網突然改變適用於 SE 系列的 AppleCare+ 服務收費，而且供應狀況為：暫無供應。因此，不少人開始猜測這個為了 iPhone SE 2 即將到來的服務內容。

iPhone SE AppleCare+ 計畫暫無供應，是預留給 SE 2 的計劃內容嗎？（Apple 官網截圖）

突然上架還是發布會重點產品？

先前的 AirPods 2 和 iMac 2019 等，都是無聲無色地突然在官網上架，而由多方洩漏消息的 iPhone SE 2 也將會在 26 號前驚喜上架嗎？還是會留到發佈會時，才在台上作為震撼彈公布出來呢？相信不少用家也相當期待。而 26 號凌晨的 Apple 發布會，宅民黨也將有記者前往美國參加發布會，同時也會進行即時報導，如果想知道發佈會有沒有更多的驚喜消息，就千萬不要錯過宅民黨的報導！