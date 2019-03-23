【Sekiro隻狼 攻略】忍義手、忍具系統完全解構

【Sekiro隻狼 攻略】除了刀劍攻擊外，隻狼最大特色當然是「忍義手」忍具系統，現在就為大家詳細解說。

玩家的忍義手可使用多種忍具：玩家在獲得忍具後（通常是地圖拾取或是從商人NPC中購買獲得），再到荒廢寺院找雕佛者製作後便可使用。玩家可以在裝備欄中裝備想使用的忍具（最多三種），然後在戰鬥中按R2使用。

一般來說忍具都不是主力輸出（玩家主要傷害來源始終是R1攻擊和忍殺），但是忍具可以針對刀劍難以應付的敵人，例如舉盾的敵人幾乎無法以刀劍正面突破，但只要用機關斧就可以一擊破盾，換言之忍具越多，面對不同敵人就更輕鬆。

一野爆盾再忍殺，就是爽。

手裡劍、火吹箭和機關斧是玩家很早期就能獲得的三個忍具，入手方法請見下文攻略，之後會為大家介紹各忍具的入手方法和使用心得。

使用忍具需要消耗紙人，而紙人耗盡後就不能使用忍具，玩家需要管理一下「彈藥」。紙人可以在地圖中拾取、打倒敵人獲得或者在佛藏處購買；多出攜帶上限的紙人會保存在佛藏中，每次在佛藏休息時就會從佛藏中補充紙人，可以理解成Bloodborne的「水銀子彈」。

當玩家打倒第一個Boss「鬼刑部」後會獲得「機關筒」，再和雕佛者對話便可解鎖忍具升級功能。忍具升級後紙人消耗量不變，但是威力會大大提升。集齊指定數量和種類的筒藥再加上一定金額便可以為忍具升級，而筒藥一般在地圖各處拾取或者打倒較強的敵人掉落獲得。建議可以不時回去找雕佛者，看看是否已集齊升級材料為忍具升級。注意忍具「升級」不是取代既有忍具，而是會獲得一件「新的」升級版忍具，如果玩家喜歡的話可以照樣裝備未升級忍具使用。

另外升級的忍具通常要按實R2蓄力才可放出「升級版」攻擊，又或者可以連按R2追加攻擊，大家要自行摸索操作。

另外還有「忍者忍義手系列」的技能，可以為各種忍具追加派生動作或者額外性能等等，這方面就視乎玩家喜好，筆者個人覺得追斬系列的技能相當實用。