Leica稱六四片非官方廣告！廣告商反駁：無客戶批准不會出街

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六四事件30週年前夕，Leica廣告製作公司F/Nazca Saatchi & Saatchi（下簡稱F/Nazca）於其Youtube頻道發佈影片《The Hunt》。由於內容關於1989年「六四」期間，於酒店內外國攝記因冒着被公安追捕的風險仍以Leica相機紀錄事件真相，令「Leica」名字於中國大陸社交網絡平台如微博等被禁。Leica接受傳媒查詢時表示《The Hunt》並非官方認可廣告，似有跟F/Nazca割蓆之意。F/Nazca今日卻發表聲明，駁斥Leica有關說法。

當網民紛紛猜測中國手機品牌華為與Leica的合作會否因《The Hunt》一片「政治敏感」的原因破裂，《南華早報》引述Leica發言人指該廣告並非獲得官方認可，似有跟F/Nazca劃清界線之意。F/Nazca早前（4月20日）發表聲明駁斥有關說法，指作為25年歷史的廣告商，絕不會未經客戶同意下便創作、製作和發表廣告，損害自己聲譽。

疑似Leica新廣告片截圖（按下圖放大）

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F/Nazca聲明，首先提及跟巴西Leica由2012年起建立合作關係，接着敘述為Leica 100週年製作的廣告《100》於2015年康城影展獲得評審團大獎（Cannes Festival Grand Prix）。然後，便是針對Leica指《The Hunt》「非官方認可」說法：

F / Nazca是本周正式踏入25週年的廣告商，絕不會未經客戶正確批准便創作、製作和播放作品，損害自身的巨大聲譽。(F/Nazca, a 25 years agency completed exactly this week, would never harm its huge reputation by creating, producing and airing a work without the proper approval of its client.)
F/Nazca Saatchi & Saatchi聲明

字裡行間來看，F/Nazca也許是警告Leica在內各方，不要試圖劃清界線來損害F/Nazca的名譽？尾段一句「關於Leica歐洲公司的聲明，由於我們與該品牌的關係僅限於巴西市場，我們無法發表評論」耐人尋味。明明表示《The Hunt》為「非官方認可」的是Leica歐洲的發言人，F/Nazca的「利申」卻明顯針對有關說法，那又如何算得上是「無法發表評論」呢？

F/Nazca Saatchi & Saatchi聲明全文：

（截圖自leicarumors.com）

究竟是F/Nazca沒有職業操守、未經Leica批准便上載《The Hunt》；還是Leica得知《The Hunt》內容敏感得罪了大陸後，否認是官方廣告跟F/Nazca割蓆？此次「羅生門」事件箇中真相相信只有兩間公司自才能清楚了。不論如何，《The Hunt》在Youtube已設為「不公開」，只有擁有影片連結的人才能觀看。幸好，早已有人「Backup」：

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