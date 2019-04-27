Powerbeats Pro 藍牙耳機搶先試玩：完勝 AirPods 最驚喜係個盒？

Powerbeats Pro藍牙真無線耳機作為Apple產品的好拍檔即將在5月頭發售，beats耳機音色向來受好評，原因可能和他們有個愛好音樂的主腦人物Luke Wood有關，距離正式發售還有約2星期時間，Luke帶同新機途經香港供少量傳媒率先試玩新品，我們也趁此機會了解一下Powerbeats Pro有何優勢去和第二代AirPods正面硬碰。

Powerbeats Pro的基本功能我們之前已介紹過，今次難得Luke Wood親臨，當然要集中在新耳機的設計和特色做訪談。首先作為耳機，聽歌實是重要一環，Powerbeats Pro如何獲得更佳音色表現？Luke Wood很強調自己是名音樂愛好者，所以他也是最關心耳機的音質，Powerbeats Pro起用活塞驅動器，透過氣壓作用減少失真之餘加強揚聲及低音，即使空間細小也可以聽到美妙的低頻。Luke拿起Powerbeats Pro笑指大家可以看到機身做了不少「手腳」例如透氣孔和感應器等，但這些「彩蛋」只有白色才看得出，其他色較難發現。而耳機的物料和人體工學設計，令它更輕身更深入耳窩，也戴得更舒適。



Powerbeats Pro藍牙真無線耳機發售前夕，我們搶先試玩實測，還有beats主腦人物Luke Wood親臨訪談，看看它如何完美取代AirPods。（胡劍威攝）

Powerbeats Pro備有4色選擇。

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Luke Wood指另一大重點是內藏很多機關的充電盒，由於同是使用H1晶片，所以新一代AirPods的功能Powerbeats Pro都會有，例如用家只要打開盒耳機就會連線，iPhone畫面上便會顯示耳機圖案和電量，放回盒內一蓋上便斷線，過程全自動超方便。而要配對的話，只要按動盒上的按鈕即可，不必在耳機上按來按去，除了iOS裝置外Powerbeats Pro還支援Android機。此外，這個盒子備有大電池，能為耳機提供額外15小時電量，加上耳機本身的9小時，即最多擁有24小時播放的續航力，而且完全充滿電大約只須40分鐘。盒子上設有提示燈，平常是白色而當電量在40％以下會變成紅色，Luke介紹時笑說大家很少機會看到紅色燈，因為實在有很多電。

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+ 9 + 8 + 7

實測：比AirPods更優勝

Powerbeats Pro在連線配對及Siri操作等，真的和AirPods第二代完全沒分別，筆者試玩時發現Powerbeats Pro的感應器非常靈敏，戴上即播放，一離開耳朵就立即停止，這方面比AirPods做得更好。耳機只戴一邊時也完全正常運作，據Luke Wood表示單邊耳機可以連續通話6小時，如果輪流用的話可以談個半天。在配戴感上Powerbeats Pro的耳掛設計對一般人來說頗貼耳，猛力搖頭也不會掉下亦沒有不適，但耳掛的軟膠可調節角度有限，耳朵較細的朋友就未必戴得穩。而在實試過聽歌後，可聽到Powerbeats Pro的聲底十分清晰且回彈力強，雖沒有超沉重低音，但厚實的質感和空間感於同級耳機來說肯定是出色的，還有隔音力也絕對完勝AirPods。

Powerbeats Pro目前可在Apple官網預購，5月初先發售黑色，而象牙白、叢林綠和海軍藍3色則於稍後登場，有興趣的朋友就要等等了。

Powerbeats Pro將於5月初正式發售定價HK$1988。（胡劍威攝）

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