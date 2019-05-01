官方示範 Facebook Messenger、IG、WhatsApp 跨平台傳訊終於落實

5 月 1 日的凌晨，Facebook 舉行了 F8 2019 當中公布了很多將來 Facebook 的動向和發展，而令香港人最關心的，可能就是 Facebook 旗下的三個通訊平台將會「三為一體」。不管使用 FB Messenger、Instagram 還是 Whatsapp，也可以跨平台傳送訊息。

三平台互通

目前 iOS 和 Android 平台上有大量的通訊平台，先不說 Facebook 旗下那三個，還有 Wechat、Kakao 和 Line 等。用戶要在各個平台上聯絡朋友，就要重覆往返不同的 App，非常不便。加上很多時同一個朋友會在不同的平台都有聯絡，如 Whatsapp 或 Facebook，想找回某一段對話記錄也不容易。而年初就已傳出 FB 三平台打通訊息功能，如今官方終於證實下，用戶日後只要在其中一個平台上就可以傳訊息給另兩個平台的用戶。

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Facebook F8 2019（網上圖片）

如同打電話般便利

在 Facebook F8 2019 發布會上，Messenger 的發言人表示，希望傳訊息也和打電話一樣，用戶不需知道對方是使用那一個平台就能通訊。這應該是不少人希望的事，而香港常用的 Whatsapp、Facebook 和 Instagram 可以跨平台傳訊息的話，將來交流就更方便快捷。Facebook 也強調會引入點對點的加密功能，在訊息傳遞範圍增大的同時，用戶的私隱也得以保障。這對用戶來說非常重要，畢竟 Facebook 近年也多次流出用戶安全性的問題。

Ｍessenger 5

跨平台傳訊的功能在 F8 中未有明確公布日期，估計應該是 Messenger App 更新後的其中一個功能，目前 Messenger 5 的更新內容也進入測試階段，所以應不用等太久就可以使用。Messenger 也將推出「Video Party」的功能，用戶可以在文字聊天或影像通話的群組中，一起看 Facebook 上的影片，如果這個功能也加入到 Instagram，相信會更吸引到香港用戶的注意。

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