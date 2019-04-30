【DAYS GONE】往日不再攻略　「暴走潮」排山倒海喪屍潮打法

《DAYS GONE 往日不再》最刺激及最大特色的地方，一定是喪屍排山倒海的「暴走潮」了。在遊戲內就有數十個不同規模的暴走潮，隨著完成度可獲得強力武器獎勵，以下就提供打法心得：

暴走潮完成獎勵



當完成一個暴走潮，在「劇情線」的「進度」就可查看到獎勵表。當中的武器獎勵都屬頂級，有軍用規格的SMP9、特種部隊規格的IDF PUP及MG 55，而且3把槍更有彈匣升級，拿來打暴走潮是會越打越順暢。

暴走潮的生態：



遊戲內有數十個暴走潮而且規模有大有小，小的可能只有數十隻，而大的有數百甚至近千，差異極大。暴走潮的喪屍(Freaker)都有其每日作息時間，在日間躲在山洞或陰暗處，而在太陽下山時就會成群出去「覓食」，會前往一些有大量遺棄屍體的地點「進食」。所以我們在確認暴走潮的位置後，可以在日間的山洞外面，或者是夜間的棄屍位附近，了解地型及作準備。

遊戲在日間比較安全，因為暴走潮都躲了起來，除非你去惹他們

遊戲在2016的E3宣傳片，舊鋸木廠大規模的喪屍暴走潮，來到主線後期就要面對上

準備充足才挑「暴走潮」



在遊戲過完序章時玩家已經可以去打暴走潮，不過因為武器、技能、體能在初期都很弱的關係難度極高，除非有很多場景爆炸物協助(例如NERO檢查哨)，否則不宜硬碰。最好的挑戰時機其實是一直玩主線，直至學會了合成「燒夷彈」，一個比汽油彈更大範圍的投擲式燃燒炸藥，才回去「覆桌」。在此時點，於早前發現過的暴走潮亦會直接顯示在大地圖上，更方便找出來清理。當然除了道具、武器之外，多點收集NERO注射針，提升主角體能(尤其是體力)亦很重要。

看這燒夷彈的力量，清暴走潮快靚正

遊戲中後期會直接標示曾經發現，或者從埋伏營地得知的暴走潮位置

打暴走潮關鍵技能：



近身

「醍醐灌頂」：初中期如果體力不足就要靠此藥物技能了

「滾滾樂」：急緊時要翻滾，也不怕體力極速見底



遠程

「且戰且走」：邊跑邊上彈非常附合打暴走潮的節奏

「快速裝填」：簡單實用

「擴大需求」：能持有兩倍彈藥，非常強勁

「一彈二鳥」：加強子彈穿透力，打暴走潮很有用



求生：

「獨挑大樑」：翻倍的燒夷彈/炸藥加上翻倍的素材，主角比喪屍更加暴走

「意氣風發」：大增體力回復速度，配合高體力能輕鬆「拉打」

５步高效率清暴走潮：

1. 了解地型、擬定逃走路線



因為一旦被圍住就會被秒殺，打暴走潮最緊要的就是確認好且戰且退的路線。如果附近有場景道具(紅色炸藥箱、汽油、束起的木材等)，可以計劃好怎樣串連好路線。注意開戰時喪屍是會180度包圍地衝過來，路線要盡量避免只有一個出口的地方，除非你確定跑得夠快，出來時不會被另一群包圍。

了解場境提供的機關，例如圖中的是一次性穿過，用得不好有機會害死自己

在高位開戰也不錯，但也要準備好跳落地方

2. 在路線埋下感應式炸彈/遙控炸彈



擬定路線後可以在路線上埋下幾個陷阱炸彈，遊戲中主要有感應式炸彈、感應式地雷以及遙控炸彈。感應式當然就是指自動化，只管逃跑便能命中，不過有時會出現只炸到幾隻跑得較快的情況。遙控炸彈就可以看準時機，按十字鍵的右來爆破，準確度較高而且會依次序爆炸。

在路線的比較窄的位置設陷阱，傷害更集中

3. 燒堯彈開戰



安排好東西，需要的話作個快速存檔後就可以開戰。因為暴走潮的警覺性極高，未走到很近就會被發現。理想的做法是拉出燒堯彈，看住拋物線到達喪屍群時就直接拋出開戰。

拉好拋物線投燒堯彈開戰，夜晚太黑的話可開求生視野配「耳聽八方」技能

4. 運用場景道具、槍械邊戰邊退



開戰後就要且戰且退，時刻留意左下角的體力計，如果不安的話可吃體力特效藥。運用場景道具、陷阱來削減喪屍數，再回頭開專注之後槍械掃射。在大後期當槍械精良、體力高技能又齊時，單是3把連射型槍械都夠清理一個中規模的暴走潮。

紅色箱及油桶都是好幫好，減少很多彈藥/道具消耗



5. 引誘裝置 + 炸彈 Combo



遊戲中的引誘裝置在打暴走潮時極之好用，因為可以向前拋的關係，在被追殺時直接向前拋一個再一直走，那大部份的喪屍就會被引走了過去。在稍為分散危機之時，喪屍們亦會非常密集的聚在引誘裝置，此時就可送上如燒堯彈、碎片彈、管狀炸彈的東西，高效率清一大團喪屍。後期學會的引誘裝置炸彈亦是同樣用途。

引誘裝置炸彈，或者引誘裝置+燒夷彈的COMBO極好用，炸起來夠集中

EXTRA：尋找外鄉人「屈機」打法



對沒有思考的喪屍不需仁慈，不妨用盡所有卑鄙戰法，例如喪屍是不懂得爬梯的，那遊戲中四面圍住只有樓梯的塔，或者部份沒有踏腳物的高位，就可以屈死暴走潮。而喪屍也不懂得穿過窄石，部份只有一個夾縫可以穿過，而另一邊出口不貫通的山洞，也是屈機的地方。

四面圍住而只有樓梯的塔，固若金湯

山洞夾縫可以來回進出屈喪屍

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