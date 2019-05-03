CASETiFY Pokemon 限量小精靈手機殼 iPhone 化身精靈球捉比卡超

【CASETiFY 聯乘 Pokemon】近年最大熱手機殼品牌必數香港 CASETiFYT，以自家創意設計為賣點，吸引了 NBA 球星和美國知名歌手使用而迅速上位。CASETiFY 更開始著手和其他 IP 合作，推出各種聯乘產品。今次和日本國民級ACG《Pokemon》合作，引入比卡超（皮卡丘）和波波球（胖丁）等小精靈！

CASETiFY x Pokemon

《Pokemon》的合作將以「Day and Night」為題推出保護殼，從官網的圖片中看來，這次不只有手機殼，更有 Air Pod 外殼，不過暫時就未知有沒有 MacBook 和 iPad 相關產品。同時，CASETiFY 也沒有明確公布「Day and Night」主題的意思，可能是集中在黑白色的對比上。是次聯乘將會分三個階段推出，第一階段於 5 月 10 日開始。每個階段的產品都是數量有限，有興趣的朋友可以在官網上加入「Wait list」。

CASETiFY x Pokemon 官網（按此進入）

初代 Pokemon 走入 iPhone case（CASETiFY 官網圖片）

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+ 6 + 5 + 4

Craig & Karl 筆下的 Pokemon

CASETiFY 上一次已經找來藝術家 Craig & Karl 為他們設計與 Minions（迷你兵團）合作的手機殼，今次《Pokemon》合作也再次找到他們，將在最後階段推出由他們設計的手機殼。暫時第一階段的手機殼都以初代精靈為主，而且設計也比較直白，令筆者對最後階段的 Craig & Karl 筆下 Pokemon 角色的詮釋更加期待。

可以在手機殼上自訂名稱和地區，打造獨一無二的產品（CASETiFY 官網圖片）

全港首間 PopUp Store

CASETiFY 雖然是香港公司，不過目前都只有網上商店。不過，CASETiFY 為了今次《Pokemon》合作，將在 5 月 9 日開設全港首間 CASETiFY Studio PopUp Store（香港中環置地廣場 B28 號舖）。大家就可以到 PopUp Store 直接購買《Pokemon》聯乘產品，買家更可以在手機殼上自訂名稱和城市，打造獨一無二的個人化產品。

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