初代 iPod 原來好值錢 eBay 天價開賣有價有市！你不會扔了吧？

潮流當然要追要緊貼，不過有一種潮流叫做儲古董。不只是二手（vintage）的懷舊，如果那種「舊」產品是「全新」的話，就更加上一重收藏價值。近日，eBay 上就出現了一個初代 iPod 的拍賣，其價格應之高該沒有人能想像得到！

開價港幣六位數的 iPod？

近日在 eBay 發起了一單新的 iPod 拍賣，正在拍賣的 iPod 為 Apple 在 2001 年推出的第一款 iPod。這部 5GB 的 iPod 開價 19,995 美元（約 156,934 港元），原因除了是第一代之外，最主要是完全未開封，仍保持出廠狀態。2001 年推出時索價 399 的 iPod，18 年後竟翻了 50 倍。大家當時有沒有買到這一款 iPod 呢，如果仍然在手邊的話，可能放上網也能賣到一個好價錢。

有價無市？

見到這個叫價，應該有不少人覺得有價但沒市，只是賣家獅子開大口而已。其實，早在 2014 年就有同款未開封的 iPod 在 eBay 成功以 20,000 美元出售，因此今次的叫價是有根據的。甚至曾有一款 iPod U2 特別版以 90,000 美金出售，當然也是未開封的出廠產品。

+ 4 + 3 + 2

回想起近十餘年，世界和生活發生了突變（大進步）的一刻，筆者會想到 Apple 智能產品的出現。行上街頭，不乏看到眾人低頭使用智能電話，而大部分的都是 Apple 手機（香港情況）。可惜，近數代的 iPhone 已失去了當日 iPhone 3GS / 4 的震撼，果迷每次見到新機推出，就會回顧舊機的好。當然，Apple 不只手機令人著迷，手錶、電腦、平板等都為人樂道。不過，大家又記得那個使用 mp3 聽歌的時光嗎？

第一代的 iPod（Google 圖片）

初代 iPod

當時 Apple 產品的發布會都由 Steve Jobs 主持，而當時介紹 iPod 時就以「1,000 songs in your pocket」打響名堂。5GB 容量﹑2 吋灰階影像 LCD 螢幕，以及超過 10 時間的電量，成為當時首屈一指的攜帶型袖珍播放機（隨身聽）。就算到現在，舊款 iPod 仍被音樂愛好者稱為最好的播放器，筆者身邊最常聽到想重新擁有或回味的 Apple 產品，就是 iPod 和 iPod Touch 這兩款，不只功能上的出眾，外型更比新世代手機受人喜愛。