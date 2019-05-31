【Computex 2019】ASUS 30 周年版 ZenFone 6　筆電全球限量發售

ASUS華碩 30 周年，為旗下以有產品推出周年特別版，雖然今次 ROG 沒有為 ASUS助興，但特別版的產品也值得粉絲留意，最主要的原因是：限量。ASUS 今次把目光投放在 ZenFone 6 和 ZenBook 13 上，放上周年版 logo 和限量發售外，一起看看還有什麼賣點。

ZenBook Edition 30

ZenBook Pro Duo 作為 ASUS 今年在 Computex 的重點產品，但沒有獨享鎂光燈，因為周年版放了在ZenBook 13 身上。周年版的 ZenBook 13 改用珍珠白（Pearl White），包裹整個機身的外殻都是使用意大利牛皮，氣質頓時高貴典雅了不少。產品內附有同樣是珍珠白的滑鼠和滑鼠墊，一套使用的時候少女味十足。由於周年版是基於 ZenBook 13（UX 334）而來，坦白說，硬件上筆者沒有看到明顯的提升，不過粉絲或女生可能會對機上改用白色牛皮感興趣。

ZenBook Edition 30 全球限量一萬部（陳錦洪 攝）

機身較細，加上這個外觀設計，非常適合女生使用（陳錦洪 攝）

周年 Logo

今次的 30 周年產品，都不會使用傳統的「ASUS」標誌，改用特別設計的紀念標誌。這個標誌一看就是 ASUS 的「A」，又有點似是向上的箭頭般。ZenBook 周年版的標誌將會用上 18k 金，玫瑰金加上白色真皮外殼令這部筆電更加典雅。雖然，ASUS 稱周年版筆電和手機都是限量品，但機身上沒有看到數量編號，或有機會加大最初的數量限制？

ZenFone 6 周年版，機背和原來的改變不少（陳錦洪 攝）

ZenFone 6 Edition 30

近日在 DxOMark 的拍攝評分中，ZenFone 6 的可活動鏡頭就在自拍項目中，得到 98 分位列第一。今次的 30 周年版用回同心圓紋理，拿上手不會太滑，啞黑色的機身也不易印上指紋。而 ZenFone 6 30周年版的性能改動較大，用上最新的 Qualcomm Snapdragon 855 手機處理器，提升 45% CPU 效能，以及加快 20% 圖像處理。再提升硬件達 12GB RAM 和 512GB 容量，裝多幾隻手遊也完全不是問題。全球限量 3000 部的 ZenFone 6 周年版，ASUS 更提供 30個月的保養。不過，以上兩個產品都未有價錢和確實推出日期，加上「限量」二字之後，估計價錢會再翻一輪。在效能沒有提升太多的情況下，如果不是ASUS 超級死忠的話，睇完本文介紹就當買了吧。