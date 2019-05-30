【DEATH STRANDING】死亡之絆新Trailer　玩法終揭開11月出有中文

知名遊戲製作人小島秀夫謎一樣的PS4新作【DEATH STRANDING】（死亡之絆/死亡擱淺）近日在Twitch發表直播，公布約9分鐘的遊戲片段，終於揭開神秘面紗，而且更公布發售日：

期待已久的【DEATH STRANDING】（死亡之絆/死亡擱淺）於PlayStation Twitch公布新Trailer，而且更有實際的Gameplay片段，並非上年E3的搬運工。可以看到主角的戰鬥部份，更加有揭露了部份選單及系統等。

直播未開始時畫面被很多手遮住，單是這些手已經有10萬人觀看

可以看到玩家能用選單使用像梯子、吊索的道具協助移動。而戰鬥方面亦會有肉博戰及槍戰。就如之前的Trailer一樣，今次Gameplay再留下了極多謎團，詳細的分析可能要留待大家思考或者之後的情報。DEATH STRANDING更公布會於今年11月8日推出，根據PlayStation HK 的情報，會同步有中文版本。遊戲的數位版亦於即日起開放預訂。

中文版影片：

影片截圖：

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以下是來自小島秀夫的訊息：

人們築起重重「高牆」，變得習慣離群索居。

《DEATH STRANDING》是一款前所未見的動作遊戲，玩家的目標是重新連繫各個分隔的城市和破碎的社會。遊戲的全部要素，包括故事和遊玩，都以「連繫」為主題而展開。

你將會成為山姆．波特．布橋斯，努力為四分五裂的社會搭建「橋樑」，並在過程中與全球其他玩家建立新的牽絆。希望各位在遊玩本作時，可以領悟與其他人建立聯繫的真正意義。

PlayStation HK 同時也公布了遊戲各版本及售價，分別有普通版及下載版 $468、豪華下載版 $638、特別版 $568及以珍藏版 $1,488。