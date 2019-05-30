【露露亞的鍊金工房】攻略　鍊金謎語之書全解謎(下) 第6至最終章

繼續PS4/SWITCH/STEAM《露露亞的鍊金工房 ～亞蘭德之鍊金術士4～》的「鍊金謎語之書」解謎攻略，此篇會提供第六章至最終章的部份。留意最終章的圖片會有劇透成份，未玩到的話切勿觀看最終章。

鍊金謎語之書機制：



鍊金謎語之書的項目分為3類，在章節頁的左面是「主線項目」，而右面的是可自由解答的「基本篇」(通常打主線都會解開大半)。當完成了所有「基本篇」的項目就會追加「應用篇」項目，因為應用篇有不少較強力的配力，而且如果完成章節全部項目會有追加獎勵，所以也建議玩家全部解開。

道具使用達成次數：



有部份鍊金謎語之書的項目是使用指定道具達一定次數，例如魔劍使用30次。留意次數是「中斷指令」也計算在內，所以為鍊金術士裝上中斷道具，就可以很快速地解開項目需求。

第一章～第五章：【露露亞的鍊金工房】攻略 鍊金謎語之書全解謎（上）

第六章：重逢之章

+ 9 + 8 + 7

第七章：情誼之章

+ 10 + 9 + 8

第八章：答案之章

+ 10 + 9 + 8

第九章：真相之章

+ 10 + 9 + 8

第十章：抉擇之章

+ 5 + 4 + 3

最終章：白紙之章 （注意！圖片會有劇透）

+ 5 + 4 + 3

在完成遊戲後，鍊金謎語之書還會追加一個「隱藏章節」，有「試煉篇」及「終結篇」，因為難度頗高會開另一篇文章說明。