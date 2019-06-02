網民買二手相機出事？Nikon D810竟然入海水還能操作半年

台灣相機維修 NRC 分享其中一個維修個案，指送修的 2 手 Nikon D810 有海水入侵的鏽蝕現象，但即使如此 Nikon D810 依然可以持續使用半年。既讓人驚訝 Nikon 810 的造工品質，亦讓人擔心購買 2 手相機的風險。

就算近年智能手機早已進入防水年代，但依然不能浸泡在海水之中，以確保手機零件不會被鏽蝕。但最近台灣卻有網友分享，稱在維修一台不具防水功能的 2 手 Nikon D810 時，發現即使相機曾被海水入侵，以致機身多處出現鏽蝕問題，故 NRC 猜測相機應該是浸泡海水後立即維修至能正常使用就轉手售出。不過最神奇之處卻是 2 手機主已正常使用相機半年之久，確實讓筆者對 Nikon 相機的造工感到驚訝。

台灣有網友指 Nikon D810 即使曾遭海水入侵，亦沒有清理乾淨，但相機依然能正常使用最少半年。（圖片來源：nrcintw）

在拆開 Nikon D810 變修時，發現相機不但只有大量螺絲出現鏽蝕問題，更讓人覺得不可思議的是 CMOS 感光元件亦有鏽漬問題，到底如何拍攝實在讓人匪夷所思，只是 NRC 沒有分享相機的實拍照，實在較為可惜，沒法親睹其相片效果。另外，這部機的鎂合金機身、電路板，甚至機械式的快門亦有鏽蝕問題，但相機還是能正常使用一段長時間，確實讓人意想不到。

拆開 D810 後，可以發現相機的鏽蝕問題相當嚴重。（圖片來源：nrcintw）

除了鏽蝕問題外，NRC 亦指上次維修時不但沒有清理機身，而且維修手法更有極大問題。當中各個固定位置只用 2 枚螺絲固定，而且銲接位亦相當隨意，讓人擔心維修的品質素。故筆者建議即使相機出現各種問題，最好還是前往各個品牌尋求協助，或尋找一些有口碑的維修師傅了。

來源：NRC