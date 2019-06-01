【露露亞的鍊金工房．攻略】鍊金謎語之書隱藏章節999品質解法

PS4/SWITCH/STEAM《露露亞的鍊金工房 ～亞蘭德之鍊金術士4～》在完成遊戲後，鍊金謎語之書將追加一個黑色的隱藏章節，而且解謎難度比前十一章更高。其報酬會是遊戲中最頂級的炸彈，而且更有不同性能，以下就提供攻略：

試煉篇：

前往未開發地帶

第一個條件為「前往深處的傳送裝置」，位置是在「奧爾托加方舟城‧第三層」最深入的位置，調整後便可完成。

第二個條件是打倒「遠古飛龍」，可以在平行世界的「費爾斯加方舟城‧第四層」找到

調合 999 品質素材

接下來的幾個炸彈項目，要求全都是999品質的各種東西。正常主線我們只生產到100~200品質，一下子要999品質的確有點誇張，不過掌握方法後其實也不太困難。關鍵是將常用素材品質推高至999，而「藥之素」及「特級中和劑‧黑」會是非常不錯的中介。以下提供詳盡步驟（點擊圖文說明）：

+ 10 + 9 + 8

被封印的α型試作炸彈

第一個條件是生產品質達999的「瓊漿玉液」。首先製作「鍊菌酵母」，使用剛才999的「藥之素」及「特級中和劑‧黑」便可。之後再用999的「藥之素」及「鍊菌酵母」合成出999的「瓊漿玉液」。



第二個條件是生產品質達999的N/A炸彈。關鍵是「冰精」及「火箭冰精」，使用「特級中和劑‧黑」合出極高品質的「火箭冰精」作為炸彈素材，可先複製幾個之後會用到。其餘各屬性炸彈都用「特級中和劑‧黑」便可。各成品不需一定要999，只要有625以上，加3個特性1.6倍便夠999。這個999 N/A炸彈之後又會用到，可先複製幾個。

被封印的β型試作炸彈

第一個條件是生產品質達999的「魔女的秘藥」。素材已經是「藥之素」及「有毒材料」，直接落3個999再反轉屬性，非常簡單。



第二個條件是生產「被封印的α型試作炸彈」也是很簡單。但要留意終結篇需要999的成品會用到此炸彈。想高品質的話，可先用製作999「驅魔香」，再以此為氣體，配合999「N/A」及「瓊漿玉液」製出999品質α型試作炸彈。

被封印的γ型試作炸彈

第一個條件是生產品質達999的「萬能中和劑‧虹」。首先用999「特級中和劑‧黑」製作出999「魔法的顏料」，用999「魔法的顏料」製出「精靈之淚」。之後用999「鍊菌酵母」製作999「噗尼糖豆」，在「萬能中和劑‧虹」合起來便可。



第二個條件是生產「被封印的β型試作炸彈」。同上面一樣因為之後會用到的關係可製作999品質成品。有之前的999「N/A」、999「魔女的秘藥」及999「藥之素」作為有毒素材，簡單簡單。

終結篇：

毀滅一切的終極炸彈

第一個條件是生產999品質的α型、β型及γ型試作炸彈。以上兩個都做齊的話就只剩下γ型，有著999「萬能中和劑‧虹」及999「火箭冰精」，現在已難不到大家了。



第二個條件是達到鍊金等級LV50，相信來到這裡各位已經一早到達，直接達成。

完成所有謎題後便可生產出最強的炸彈「N/A Type Ω」，需要用到3個炸彈及3個龍素材，用龍眼更可將雷屬滿級的「行星崩壞的爆炸」開到EX級別的「湮滅能量」。龍素材的技能相當關鍵，而其威力就留待各位體驗吧。