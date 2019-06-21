Android手機越用越慢？7個系統設置讓你的手機輕快如新

很多從iOS 轉移到Android 生態的用戶，總是會有這樣的抱怨：Android 系統越用越卡，總是彈出一些干擾通知等，於是大家第一時間會找「管家」這類的優化軟件。

其實Android 系統本身的「設置」選項中，內建了控制和管理系統功能的選項（AppSo）

但其實Android 系統本身的「設置」選項中，內建了控制和管理系統功能的選項，下面我從Android One 系統的使用經驗中，總結了七項值得關注的設置選項，靈活運用這些選項一定會讓你的Android 手機變得更好用。

（補充說明：這篇分享文涉及的機型是Mi A1，屬於Android One 項目的手機，系統為Android 9.0 版本）

快速定位選項

路徑：設置頁面的頂部搜索欄

剛接觸Android 系統的設置界面，可能會找不到一些打開路徑較深的選項，如果出現這樣的狀況，可以有三種方法方便大家快速定位要找的設置選項。

有三種方法方便大家快速定位要找的設置選項（點圖瀏覽）↓↓↓

備份應用數據

路徑：系統– 備份

Android平台的第三方備份工具有知名的鈦備份、Swift Backup、第三方Recovery TWRP等，但Android系統本身已經內置了備份功能，結合Google雲端硬盤，除了備份應用列表外，還能將應用數據、通話記錄、通訊錄、設備設置信息、短信存儲在雲端。

由於備份應用數據需要開發者根據Google 開髮指引進行適配，所以不是全部安裝好的應用程式都支持備份應用數據，備份界面中的應用數據選項中，會顯示支持備份應用數據的應用。做好手機數據備份，方便了以後重置或者更換手機後快速從Google 雲端恢復數據和相關設置選項。（備註：由於我的網絡連接問題，截圖顯示正在等待備份。）

優化系統流暢度和續航時間

路徑一：應用和通知– 應用詳情– 電池– 後台限制

路徑二：系統– 開發者選項– 待機應用

Android 系統體驗被吐槽最多的問題就是，安裝了大量應用後，手機會出現越用越慢的問題。其實Google 在系統版本迭代中一直不斷優化原生Android 的後台管理機制，希望讓用戶獲得更多的續航時間和較流暢的操作體驗，緩解系統卡頓問題。目前，Android 系統提供了電池後台限制和待機應用管理的功能，操作步驟如下：

更激進地延長電池續航

路徑：電池– 省電模式

前面介紹了通過後台限制和待機應用來提升系統流暢度和延長續航時間，而Android 系統有一個更便捷的方法，用來延長電池續航，用更激進的方式大幅削弱應用的後台活動，延長電池續航。

打開「電池– 省電模式」，還可設定電量百分比自動開啟省電功能，Android 9.0 系統的省電模式會大幅削弱應用的後台活動，體現在將應用設置為待機應用模式，後台限制功能會應用在所有應用中，後台應用失去訪問網絡的權限，屏幕關閉還會禁用位置服務等。

打開「電池– 省電模式」，還可設定電量百分比自動開啟省電功能，Android 9.0 系統的省電模式會大幅削弱應用的後台活動，體現在將應用設置為待機應用模式，後台限制功能會應用在所有應用中，後台應用失去訪問網絡的權限，屏幕關閉還會禁用位置服務等。（APPSO）

用數字健康做好自我監督

路徑：設置頁面的數字健康選項

作為Android 9.0 最重要的新功能，數字健康推出的作用讓用戶清晰掌握使用應用的時間、解鎖次數，合理設置後還能起到一定的自我監督作用。數字健康的主界面有三個展示區域，上半部分展示了當天屏幕使用時間概覽，由每個應用的使用時間、手機解鎖次數、接收通知數量組成，讓用戶大概了解每天使用手機的基本習慣。

中間部分為「讓手機暫時不聯繫你的方法」，由應用定時器和放鬆模式組成，其中應用定時器可為每款應用設置每天最長的使用時間，到達限制使用時長後，定時器會通過彈窗形式告訴你應用已暫停，並且應用圖標會變成灰色。放鬆模式則可以讓用戶設置屏幕顯示為灰度顏色、勿擾模式和夜間模式（著名的琥珀色）。

修改默認應用鏈接跳轉

路徑：應用和通知– 默認應用

在閱讀微信公號文章時，有時候需要使用「在瀏覽器打開」的功能，用第三方瀏覽器打開文章鏈接，如果手機中安裝了多個瀏覽器，跳轉時會彈出選擇瀏覽器打開的界面，讓用戶手動選擇哪個瀏覽器打開。為了避免每次使用「在瀏覽器打開」功能時都需要手動選擇，只需要在「應用和通知– 默認應用– 瀏覽器應用」，選中希望默認打開的瀏覽器即可。

另外一種情況，當別人分享一個telegram 群組鏈接時，點擊這個鏈接同樣會彈出選擇哪個telegram 客戶端打開（前提是手機安裝了多個第三方telegram 應用），依次打開「應用和通知– 默認應用– 打開鏈接」，找到Plus（這是第三方telegram 應用）並將打開支持的鏈接選項更改為在此應用中打開。下次打開telegram.me、t.me 等網址鏈接時，默認使用Plus 應用打開。

比Root 權限更高的功能

路徑：設置頁面的無障礙選項

無障礙功能比Root 權限更高，但它屬於系統自帶功能，並且沒有獲取Root 權限的高難度操作。雖然無障礙功能本身的初衷在於使殘障人士更容易使用智能手機，但由於其權限高且操作便利的特性，有第三方應用可以通過開啟無障礙功能實現很多強大的玩法，比如綠色守護非Root 模式、酷安免Root 省心裝、輸入增強Inputting+、LastPass 自動填充密碼、FooView 懸浮球，由於開啟無障礙功能本身俱有風險，感興趣的玩家應該確保從正規途徑下載以上應用。

由於開啟無障礙功能本身俱有風險，感興趣的玩家應該確保從正規途徑下載以上應用。（APPSO）

結語 用好原生Android 系統的設置項，可以說毫無門檻，通過本身的設置選項即可輕鬆調用系統的新特性，實現提升系統流暢度、延長電池續航、應用數據云備份等需求，更好地提升Android 系統的使用體驗。當然，如果你還有一些更好有的系統設置技巧，歡迎在評論區留言分享。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：Android 手機越用越卡？打開這7 個系統設置，讓你的手機輕快如新】