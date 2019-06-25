Apple Watch、iPhone 用到八達通？遲 Samsung 2年終推出真定假？

數碼生活
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iPhone 終於可以用到 Smart Octopus（八達通） ？相信不少看到這一句的 iPhone 用家都會相當興奮（筆者也是），如果你是 Samsung 用家，可能沒有太大感覺，甚至覺得正在看一群原始人發現火般大驚小怪。但只能說，iPhone 用家真的很期待這個兩年前就應該有的便利功能。

遲來的 iPhone x Smart Octopus

日本版的 iPhone 7、7 Plus 和 Apple Watch Series 2的 NFC 晶片都加入了 FeliCa，而當時日本用家就可以把 Suica 卡加入 iPhone 內，無須再用實體卡。而 iPhone 8﹑8 Plus 和 Apple Watch Series 3 都已經在全球所有版本加入 FeliCa，可是 2017 年推出的 Smart Octopus 只能在少數的 Samsung 手機上使用，令不少 iPhone 和 其他 Android 手機用家失望。

在 iOS 13 beta 中發現的 code（圖片來源：atadistance）

iOS 13 成轉捩點

外國傳媒指出，在 iOS 13 的 beta 中發現，有一項關於香港和八達通的代碼，很有可能在 iOS 13 更新後，用戶終於可以把八達通加入到 Apple Pay 之中。八達通和日本的 Suica 卡同樣使用 FeliCa 技術，如果 iOS 13 真的將會支援八達通的話，應該和加入 Suica 卡的方式類似。

哪些型號 iPhone 支援？

在 beta 的代碼中看到「TransitNetworkIdentifier」的字眼，應代表可以直接拍向八達通處理器繳付車資，無須解鎖，甚至手機沒電也能支援八達通入閘功能長達 5 小時。而目前具有 FeliCa 技術的 iPhone 包括：日版的iPhone 7/7 Plus、iPhone 8/8 Plus、iPhone X、iPhone XS/XS Plus、iPhone XR。另外，Apple Watch Series 3 在技術上也支援相同功能。

Smart Octopus 限制

目前八達通公司只有和 Samsung 合作，就算 iOS 13 功能上能使用 Smart Octopus，也要八達通公司支援才可，這是必須認清的事實。而根據目前 Smart Octopus 的使用經驗，個人八達通不能轉移入手機內，只有不記名租用版成人及長者八達通才可。另外，有不少人疑惑，如果八達通連接了屋苑／商業大廈／校園的門禁系統，當轉入手機後會否失去原有功能。答案：是不會的。只有停車場服務﹑港鐵泊車轉乘﹑新渡輪月票／假日來回票﹑城巴／新巴全日票，這四個功能不會被轉移至 Smart Octopus。

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