新舊結合！卡式帶機 x 藍芽5.0　無線聽卡式帶浪漫原聲

潮流從來都不是一條單純的直線，只顧向未來進發。反而似是一條不斷打圈向前的電話線，有時會回到之前才再次進步，亦有新舊交錯的時候，成就了一項新的事物。現在每個人都用手機和音樂平台聽歌的時候，就有不少人行轉頭，買 CD 甚至黑膠碟放入播放器享受單碟循環，但又有沒有人記得卡式帶（Cassette tape )呢？

卡式帶機 x 藍芽5.0

1979 年世上第一部隨身卡式帶機面世，從此開始人們可以帶著音樂出街。卡式帶看似早被 CD﹑MP3 機﹑手機等的出現淘汰，但今日又再次回來，這就是潮流的循環。由 NINM Lab 推出的新產品「IT'S OK」，正好表現了新舊結合。支援藍牙5.0 的可攜式卡式錄音機，可以再次回到 80 年代使用卡式帶錄音和聽歌的年代，但今次沒有了耳機線的限制，更方便用家使用。

支援藍牙 5.0 的卡式帶機（官方圖片）

IT'S OK

支援藍牙 5.0 令傳送速度和傳輸量大大增加，也提升了傳輸距離，無線使用的限制也因而減低。更可以連接上藍牙揚聲器，令整個空間也繞著卡式帶中的聲音。現在有不少的音樂公司，都會推出復刻卡式帶音樂專輯，追求聲音還原度高的人盡不能錯過。

+ 3 + 2

對音質有要求的人，可能會使用無損的音樂檔﹑使用多動圈耳機﹑膽機等等，令音樂更上一個層次。卡式帶雖然是 80 年代的產物，但其呈現的音質絕不比現在的差。卡式帶的中低音動力十足，而且具穿透力之餘，帶有溫柔的感覺，因此容易令人覺得浪漫。不過，要一直保留卡式帶的音質的確困難，重複播放會令磁帶損耗，音訊會出現失真情況，但這種會隨時間流逝的聲音可能更值得把握現在欣賞。同時，以模擬技術錄製音訊的卡式帶，聲音的自然像真度比用數碼技術錄製的出色，能有效還原真實聲音。

Ariana Grande 也曾在 2018 年推出卡式帶音樂專輯《Sweetener》（ebay圖片）

卡式帶回憶

按下「Play」，看著卡式帶的捲軸轉動，單是這個畫面已經勾起不少人的回憶。不只可以播放，更可以使用空的磁帶錄製個人的聲音，不似是現在隨時可以刪除再錄的 Whatsapp 錄音，當時再考慮好內容才錄，內容更具意義。對筆者來說，卡式帶上的空間可能更有回憶價值，上面寫上個人的文字，可能單純是帶的標題，或是對聲音的感想，重要的是卡式帶人性化的特色。

這款藍牙卡式帶機目前在 Kickstarter 登埸（官方圖片)

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