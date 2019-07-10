以色列SpinCare納米皮膚槍面世！燒傷護理免包紮縮短急救時間

【SpinCare 納米皮膚槍】輕微創傷，大家可能會用藥水膠布或新的液體膠布處理傷口，遇上大面積燒傷，處理傷口要特別注意覆蓋及包紮；以色列公司 Nanomedic Technologies 日前公布將靜電紡絲技術（Electrospinning） 應用至流動裝置上，推出 SpinCare 「急救槍」 即時編織「納米皮膚」，在大型皮膚創傷上作更有效護理。

據以色列醫療科技公司Nanomedic Technology表示，利用靜電紡絲（電紡）技術研發SpinCare流動裝置，該工具能製作高溶點納米纖維聚合物，在大型傷口上塗上一層纖維網「皮膚」，這人工皮膚在編織時導入抗生素、膠原蛋白甚至矽膠，即時防止如燒傷後的大型傷口進一步感染，而以納米塗層皮膚覆蓋的傷口，患者可不用特別處理、醫護人員亦不用更換人工皮膚，在傷口癒合、新皮膚生成後人工皮膚會自然脫落。

SpinCare 以電紡技術能製作人工「皮膚」，幫助大型燒傷後傷口進行急救。

Nanomedic目前在以色列醫院正進行Spincare臨床測試，首階段有約120名燒傷患者進行測試，當中沒有人受傷口感染；Spincare的流動性亦將用作處理大型災難中作即時傷口處理，減低傷口長時間暴露空氣或增加受感染機會。

【點擊進入】SpinCare 處理二級燒傷案例（注意：部分圖片或引起不安）

經SpinCare編織後的人工皮膚 【Nanomedic Technology】

SpinCare將於2019年年中推出，首階段將於歐盟區內應用，並正於美國食品藥品監督管理局（ Food and Drug Administration / FDA）申請於美國推出；現時Nanomedic未公開SpinCare售價。