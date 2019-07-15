Steelseries Arctis Pro Wireless 電競耳機評測：多平台同時使用

【Steelseries Arctic Pro Wireless 電競耳機】電競從來都不只是玩家技術就能支撐得住的稱號，各種電競裝備的支援下，令玩家能進一步提升能力和極限。真正踏入電競的一刻，其實是你開始追求不同高質素的配件時。而電競耳機可能是玩家們最為追捧的配件，高質的音色令玩家更投入遊戲，也能直接提升遊戲表現，FPS 遊戲更為明顯。

舒適度滿分

Steelseries Arctic Pro Wireless 並非使用傳統的左右伸縮耳機，改由彈性頭帶控制鬆緊。首先這樣可以避免了左右不平衡，令頸部出現壓力的問題。滑雪頭帶般的材質，戴上頭時能貼緊頭部，也不會感到太大的壓迫感。耳罩使用尼龍製作，相當柔軟，而且耳罩內的空間十足，筆者持續使用約 ６小時也沒有感到耳朵熱紅的情況。對於一進入遊戲就沒日沒夜的玩家，耳機的舒適度是重點考慮的元素，同樣也是筆者對電競耳機的基本要求之一，所以放在第一項評測。

Steelseries Arctis Pro Wireless（陳錦洪 攝）

同時無線連接 PC/PS4 + 手機

Steelseries Arctic Pro Wireless 支援無線連接技術，使用接收器連接到 PC 和 PS4 上，同時也可以打開藍牙與手機進行連線。當接收器使用 USB 和 PC 進行連線時，當然可以聽到 PC 上的所有音效，以及使用耳機上的 mic 通話。而 Steelseries Arctic Pro Wireless 最方便的地方是，就算使用 USB 連上了 PC/PS4，也可以同一時間用藍牙連上手機，不論是接聽來電﹑錄音﹑睇片或聽手遊中的聲音都沒有問題，做到一隻耳機兩用。接收器也能識別玩家正在接收電話，把 PC 上的遊戲聲減低，玩家也可以直接在接收器中調校。

耳機的可活動角度大（陳錦洪 攝）

耳機音質評測

Arctis Pro Wireless 採用 40mm 高階釹磁鐵驅動單元，加大重低音效果，也能提升高音的清晰度。耳機的頻率達 10Hz-40kHz 的水平，靈敏度為111dB、抗阻為 32Ohm，在電競耳機的規格上絕對在頗高的水平。雖然耳機提供 7.1 聲道功能，理論上令玩家能聽到更準確的位置訊號。但筆者的親身體驗中，由於耳機是使用雙聲道虛擬 7.1 多聲道，用來遊玩《Rainbow Six: Siege》時，感覺聲音（腳步聲）有一點濛糊感。而遊玩《PUBG》時，由於遊戲只提供 2.1 聲道，所以問題不大。筆者韶校等化器和直接關接 7.1 後，反而在 R6 中得到更好的音效體驗，所以虛擬 7.1 聲道還是留在其他娛樂（睇戲？）時使用吧。

遊玩對音效要求高的 FPS 遊戲的玩家，可以參考筆者的等化器設定：

2.4GHZ 接收器性能強大

主要使用接收器連接不同主機的 Arctic Pro Wireless ，採用可換電池設計，包裝內附送了後備電池供玩家替換。無線耳機最大的問題是，玩遊戲途中沒電，邊玩邊充電變成了有線耳機，但 Arctic Pro Wireless 沒有這個問題。後備電池可以放入接收器中充電，沒電時即時更換即可，接收器也會在耳機低電量時提醒玩家。

+ 5 + 4 + 3

接收器基本上已經做到大多數的操作，包括控制音量﹑輸出來源﹑等化器調整等，正面也有 LED 螢幕顯示耳機的狀態。不過筆者認為接收器上只有一個 USB 接口不太足夠，雖然當 USB 連接到 PC 上時，也可以使用光纖線連接 PS4，但這方法下沒法在 PS4 中使用 mic，即只適合在單機的情況使用。如玩家想要在 PS4 上使用，同時支援 mic 的話，就要把 USB 線在 PC 和 PS4 的連接中替換，這樣其實有一點不便，如接收器增加多一個 USB 插頭會更好。