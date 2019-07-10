AirPods 3 年底推出？分析指加入防水功能　走運動耳機路線！

AirPods 2 才今年 3 月才推出，雖然最大改變只是加入了無線充電的功能，新的 H1 晶片沒有令用家有多大的驚喜，沒想到過數個月又收到下一代將推出的消息。

AirPods 3

Wedbush 的分析師指，Apple 將會在 2019 年年底推出 AirPods 3，而且會改變 AirPods 的路線，加強運動時使用的設計，而且會加入防水系統。當這些新功能加入後，預計價錢將會有所提升。其實 AirPods 有防水功能已經傳了一段長時間，不過 3 月時 Apple 就沒有滿足到用家的期望。筆者相信就算新一代真的加入了，單是這個功能不會令用家有多大的驚喜。

AirPods 2 的確令不少用家大失所望（Apple 圖片）

向運動耳機發展？

其實目前有不少人在做運動時，都會照用 AirPods，不過如果嚴格來說的話，現在的 AirPods 和專業的運動耳機真的有一段距離。首先就是以上所說要加入的防水功能，如果要成為專業的運動耳機，起碼要做到 IPx5 以上，足以應付雨天跑步和汗水的問題。其次就是加強耳機控制，目前 AirPods 只能左右兩邊設定點兩下時執行的動作，去除運動除中使用「喂 Siri」的可能性，只有兩個操作是不足夠的。其實就算不是走向運動耳機，這些功能對不少用家來說都是基本，如果 Apple 能滿足到已經很好了......

新款式不如期望

近年 Apple 的產品令用家大失所望，新產品的功能﹑設計都沒有以前的創意，發佈會的關注度更一落千丈。一些期待已久的功能以「唧牙膏」的形式慢慢推出，甚至只更新一點「新」功能就當新品推出，不難令用家失望。而 AirPods 2 正正就是這個問題的佼佼者，核心的通話音質﹑防水和手勢操作不足都未有解決，還望下一代年一次過作出改善，推出真真正正的新產品。