iPad 新款多達 5 部？10.2 吋 iPad 將取代 9.7 吋　最快秋季推出

數碼生活
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Apple 近年好似對平板市埸特別關注，在 3 月才推出新的 iPad Air 和 iPad mini 5，沒想到這麼快又有新 iPad 的消息。外媒發現，Apple 為新的 iPad 註冊型號，而且是一次過註冊 5 款。

EEC 登記型號

Apple 向歐亞經濟委員會（EEC）登記了 5 款新產品，在產品名字中看到全是使用 iPadOS 軟件，表明 5 部新機都是 iPad。新註冊的型號為：A2197、A2228、A2068、A2198 和 A2230。註冊分為兩個列表，A2197 和 A2228 在同一列表，其他三個在另一列表，相信是不同尺吋或系列的 iPad。

Apple 在 EEC 上註冊的 5 款新 iPad（EEC 圖片）

EEC 神預測

傳媒和業界一直熱愛預測的 Apple 新產品，當中有不少預測準確的人士，相信是得到生產鏈的消息。歐亞經濟委員會（EEC）嚴格來說不是預測， 而是直接得知 Apple 的量產方向，準確度很高，例如早在 1 月就傳出了 Apple 有新 iPad mini 推出。今次這 5 款新 iPad 登記，應該最早會在秋季就會推出，而且可信度極高。

10.2 吋 iPad

基本版的 iPad 也有一年沒有更新，如果 Apple 將會推出新的 iPad，那先前傳出會推出 10.2 吋 iPad 的傳聞很大機會成真，而現時的 9.7 吋 iPad 應該就會被取代。同時，外媒也預測 2020 年春季推出的新 iPad，有機會加入 5G 數據技術，亦即是有 WiFi 加 Sim 卡的版本。

6 月也在 EEC 上發現 Apple 為新 MacBook 註冊：

MacBook 新型號多達 7 款？ Apple 10月發布會公開 MB 規格大改！

資料來源：9to5Mac

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