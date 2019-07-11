八達通iPhone今年有得用！正式公布於iPhone及Apple Watch上使用

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八達通卡有限公司今日（2019年7月11日）宣布，今年稍後客戶將可在 iPhone 或 Apple Watch 上透過 Apple Pay ，使用八達通支付公共交通及零售交易。八達通官方會於稍後公布更多詳情。

下文為大家預估何時推出，以及哪幾款機種對應。

八達通今日宣佈iPhone及Apple Watch將會很快有得用八達通！八達通卡有限公司表示，一向致力提供創新的支付服務，以配合客戶多元化支付需要，正式宣布今年稍後，客戶將可在 iPhone 或 Apple Watch 上透過 Apple Pay ，使用八達通支付公共交通及零售交易。公司會於稍後公布更多詳情。

今日八達通公布將會加入Apple Pay，iPhone及Apple Watch上可使用（八達通官方網）

iPhone 8﹑8 Plus 和 Apple Watch Series 3 都已經在全球所有版本加入 FeliCa。早前有外國傳媒指出，在 iOS 13 的 beta 中發現，有一項關於香港和八達通的代碼，很有可能在 iOS 13 更新後，用戶終於可以把八達通加入到 Apple Pay 之中。八達通和日本的 Suica 卡同樣使用 FeliCa 技術，如果 iOS 13 真的將會支援八達通的話，應該和加入 Suica 卡的方式類似。

在 iOS 13 beta 中發現的 code（圖片來源：atadistance）

在外傳的 beta 的代碼中看到「TransitNetworkIdentifier」的字眼，應代表可以直接拍向八達通處理器繳付車資，無須解鎖，甚至手機沒電也能支援八達通入閘功能長達 5 小時。

故此可以預計，iPhone八達通將只由iOS 13上使用，而且八達通所指稍後應指9月後，是配合iOS13及新款iPhone推出時間。支援手機應該是iPhone 8或打後的機型。

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