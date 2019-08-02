90日寬限期到 華為手機用唔到？ 未必！

在 5 月時份，美國商務部針對華為頒布禁令，讓包括美國企業在未得特殊許可的情況下不能夠向華為提供任何軟／硬件，由於 Google 亦牽涉其中，令不少用家認為華為手機一直原用的 Android 系統都立即不能使用。 美國方面其後為華為提供了 90 日的緩解期，讓華為繼續與美企在這段時間如常合作。然而隨著此緩解期在 8 月中即會屆滿，早前華為用戶的擔憂又再次浮上水面 － 究竟已經推出市場的華為手機會否因而「變磚」？其實只要了解清楚背後的真相，各位華為用戶也不用過份擔心的。

華為近日發表了 2019 年的上半年業績，包括手機在內的消費者業務，上半年收入為 2208 億人民幣，其中手機部門依然是其消費品部門的主打，單是上半年已經出貨達 1.18 億部，對比去年同期仍然有 24% 的增長。除了手機之外，同一板塊的平板、PC、可穿戴設備發貨量也實現了正增長，按用量計算，目前華為消費產品在全球已有超過 5 億用戶。

近日他們亦推出了旗下的首部成功通過全球認證論壇 GCF 認證的 5G 手機 HUAWEI Mate 20 X（5G），似乎早前美國的禁令暫時未有影響到華為的出機計劃。

HUAWEI Mate 20 X（5G）繼承了 Mate 20 X 的一切在不久前更成功通過全球認證論壇 GCF 認證，成為全球首款通過該機構通過全部 5G 測試的智能手機

如果大家有跟進最新的事態發展，應會知道美國總統特朗普早前在 G20 峰會上已經口頭承諾過會讓華為從新啟動與美國企業的正常合作，然而到目前為止，美國商務部尚未正式為華為解除任何限制。換言之，在 8 月 19 日、90 日緩解期滿後，華為推出的新機將有可能正式失去 Google 的未來支援。

然而正在用華為手機的用戶是絕對不需要擔心，因為 Google 與不同廠商的合作是建基於個別型號的授權之上，理論上只要是在禁令實施前以至 90 日的限期內推出市場的機種，皆可以繼續享有 Google Android 系統、當中的 Google 服務以至 Google 定期推送的保安更新，而這是 Google 與華為都公開保證過的，現行的華為用家大可放心。

在 5 月 20 日、即禁令開始實施的即日起，Google 已經在其 Twitter 發表聲明指出 Google 會為所有已推出的華為 Android 手機繼續提供支援